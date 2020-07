Всемирный банк поможет Грузии с 45 миллионами евро для смягчения воздействие COVID-19 на экономику

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 30 июня одобрил выделение Грузии 45 млн евро дополнительно, которые помогут стране в заполнении «неожиданного финансового дефицита», вызванного пандемией COVID-19.

По информации Всемирного банка, дополнительная финансовая помощь связана с финансированием выделенными ранее 45 млн евро «на меры политики в области экономического управления и развития конкурентоспособности», которые были утверждены Советом исполнительных директоров Всемирного банка в марте 2020 года.

Финансовая помощь является вторым по очереди траншем трехэтапных кредитных операций в рамках «мер политики в области развития» и является «частью широкой поддержки Всемирного банка грузинскому народу, направленной на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19».

Первая кредитная операция — пакет финансовой помощи на сумму 80 млн долларов США — была осуществлена через «Механизм скорой помощи» для снижения воздействия COVID-19 на здравоохранение и социальные сферы. Третий транш будет направлен на оказание помощи микро-, малым и средним предприятиям и сохранение рабочих мест, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19.

Общая цель помощи со стороны Всемирного банка — «содействие реформам, которые направлены на создание рабочих мест, расширение экономической инклюзивности и поддержание устойчивости. В частности, акцент делается на повышение эффективности использования государственных ресурсов; содействие более конкурентных рынков; диверсификацию финансового сектора; улучшение условий труда и зарплат учителей; усиление содействия инвестициям».

