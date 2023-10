Всемирный банк опубликовал Отчет систематического диагностического исследования (СКД), подготовленного для Грузии.

В отчете, озаглавленном «Грузия: сохранение импульса реформ», представлен всесторонний анализ проблем, стоящих перед страной, и возможностей, необходимых для ускорения прогресса в сокращении бедности и повышении общего благополучия.

В отчете говорится, что Грузия продемонстрировала выдающуюся устойчивость к потрясениям в 2021-2022 годах, а процесс восстановления экономики был устойчивым, хотя риски и неопределенность остаются очень высокими. Согласно документу, «несмотря на потрясения, экономический рост сохранял стабильность, что было обусловлено накоплением физического капитала».

Однако «в связи со снижением вклада трудовых ресурсов в экономический рост, темпы сокращения бедности в последние годы замедлились, поскольку доходы от заработной платы снизились». В докладе отмечается, что Грузия прилагает усилия по созданию качественных рабочих мест, но вовлеченность трудовых ресурсов сократилась.

Хотя Грузия и предприняла важные шаги в плане доступа к социальным услугам, «формирование человеческого капитала подрывается проблемами в направлении качества, особенно в сфере образования». В отчете подчеркивается, что «Грузия пережила деградацию природного капитала, что частично вызвано нехваткой устойчивых методов ведения сельского хозяйства и неэффективным землепользованием».

В отчете определены четкие политические цели для Грузии: повышение качества образования, улучшение землепользования, адаптация к изменению климата, повышение устойчивости к потрясениям. Другими приоритетными задачами являются: увеличение участия трудовых ресурсов, содействие доступу к финансам, цифровизации, инновациям, инвестирование в энергоэффективность, развитие возобновляемых источников энергии, а также обеспечение соблюдения и предсказуемости законов и постановлений.

В отчете также определены четыре результата высокого уровня (HLO):

создание качественных рабочих мест за счет повышения производительности;

улучшенный и более беспристрастный человеческий капитал;

повышенная готовность к изменению климата и «зеленой» трансформации; и

повышение устойчивости к потрясениям.

«Грузия имеет прочную основу, но ей необходимо усилить реформы для достижения инклюзивного и устойчивого экономического роста на фоне таких глобальных тенденций, как изменение климата, цифровизация и автоматизация», – сказал Роланд Прайс, региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе.

Исследование было подготовлено на основе консультаций с представителями правительства Грузии, а также частного сектора, партнеров по развитию, организаций гражданского общества и академических кругов.

Предыдущее исследование под названием «Грузия: от реформатора к исполнителю» было опубликовано в 2018 году и заложило основу для изучения проблем Грузии на пути экономического роста и инклюзивности. Обновление систематического диагностического исследования 2023 года опирается на эту основу и фокусируется на изменении мегатенденций, которые требуют большего внимания к устойчивости.

