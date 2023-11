Доклад Всемирного банка: «Средний коридор» может утроить объем торговли к 2030 году

Всемирный банк опубликовал 27 ноября новый доклад под названием «Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году», который сфокусирован на Казахстане, Азербайджане и Грузии и определяет приоритетные мероприятия, которые сделает мультимодальный железнодорожный и морской коридор жизнеспособным и сможет превратить его в надежный торговый маршрут.

В докладе подчеркивается, что при правильных инвестициях и отраслевой политике «Средний коридор», соединяющий китайские и европейские рынки через Центральную Азию и Кавказ, может утроить объемы торговли к 2030 году.

«Наши новые данные подтверждают, что Средний коридор не только жизнеспособен, но даже может приобрести существенное значение для экономик стран, расположенных вдоль него», — заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани. По ее словам, «Азербайджан, Грузия и Казахстан, наряду с другими странами, добились значительного прогресса в согласовании своих видений и продвижении коридора. Всемирный банк вместе с другими многосторонними организациями и правительствами стран готов поддержать «Средний коридор»».

Согласно докладу, увеличение торговли между Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Европой является основным фактором, обуславливающим спрос, что «предполагает увеличение внутрирегиональной торговли на 37% и увеличение торговли между этими странами и ЕС на 28%».

В докладе определены ключевая политика и инвестиции, необходимые для удовлетворения спроса на транспорт и поддержки экономического развития в Казахстане, Азербайджане и Грузии:

обеспечение логистических решений в коридоре для бесперебойного производства операций;

реформирование и оптимизация процессов и процедур, особенно при пересечении границ, для обеспечения беспрепятственного обмена трафиком, данными и характеристиками мультимодальных коридоров;

координация цифровизации для улучшения отслеживания и сокращения задержек на границах и операционных интерфейсах. Единая, совместимая структура может способствовать цифровой трансформации процессов и деятельности в коридоре;

повышение эффективности в направлении доступа морских транспортных средств при пересечении Каспийского и Черного морей с акцентом на устранение проблем и повышение производительности портов;

соглашение о единой системе определения приоритетности инвестиций. В докладе указано значительное количество инвестиционных возможностей, которые требуют дальнейшей оценки и определения приоритетов.

