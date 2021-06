США отправят в Грузию вакцины против Ковид-19

Согласно решению Белого дома, первые 25 миллионов доз вакцины против Ковид-19 будут отправлены по всему миру, в том числе в Грузию.

Согласно плану Администрации Байдена-Харрис, около 6 миллионов доз рассчитаны на «региональные приоритеты и страны-партнеры», включая Грузию, а также Мексику, Канаду и Южную Корею, Западное побережье и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также на сотрудников ООН, которые работают на передовой линии пандемии. Остальные 19 миллионов доз будут доставлены через COVAX в Южную и Центральную Америку, Азию и Африку.

На данном этапе неизвестно, сколько именно доз получит Грузия.

«Предоставление миллионов американских вакцин с другими странами – это знак существенной ответственности со стороны правительства США», – говорится в заявлении Белого дома.

