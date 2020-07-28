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Министерство финансов продало ценных бумаг на 80 миллионов лари

28/07/2020 - 18:16
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Министерство финансов Грузии продало «бенчмарк» облигации номинальной стоимостью 80 млн лари, сроком на 5 лет, на аукционе государственных ценных бумаг, состоявшемся 28 июля.

По информации министерства, в аукционе приняли участие 4 коммерческих банка, а общий спрос составил 141 500 000 лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составляла 8,440%, максимальная — 8,690%, а средневзвешенная — 8,556%.

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