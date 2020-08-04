Министерство финансов продало ценные бумаги на 90 миллионов лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги стоимостью 90 млн лари на аукционе государственных ценных бумаг, который состоялся 4 августа.

Среди них были двухлетние «бенчмарк облигации» номинальной стоимостью 70 млн лари, и в аукционе приняли участие 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 146 560 000 лари.

Минимальная процентная ставка на аукционе составляла 8,000%, максимальная — 8,350%, а средневзвешенная — 8,308%.

Казначейские обязательства номинальной стоимостью 20 млн лари были размещены сроком на 6 месяцев, и в аукционе приняли участие 8 коммерческих банков, а общий спрос составил 63 000 000 лари.

Минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,250%, максимальная — 8,300%, а средневзвешенная — 8,274%.

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