Министерство финансов продало ценных бумаг на 50 миллионов лари

Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 50 миллионов лари и сроком погашения 12 месяцев на аукционе, состоявшемся 11 августа.

По информации Министерства финансов, в аукционе участвовали 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 92 миллиона лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,070%, максимальная — 8,190%, а средневзвешенная — 8,153%.

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