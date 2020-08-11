Фото: Annie Sprat via Unsplash
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Министерство финансов продало ценных бумаг на 50 миллионов лари

11/08/2020 - 19:30
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Министерство финансов Грузии продало ценные бумаги номинальной стоимостью 50 миллионов лари и сроком погашения 12 месяцев на аукционе, состоявшемся 11 августа.

По информации Министерства финансов, в аукционе участвовали 6 коммерческих банков, а общий спрос составил 92 миллиона лари.

Согласно той же информации, минимальная процентная ставка на аукционе составила 8,070%, максимальная — 8,190%, а средневзвешенная — 8,153%.

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