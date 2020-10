Карабах: Грузия опровергает сообщения о пропуске военных грузов по своей территории

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия 13 октября опроверг сообщения о том, что Грузия пропускает военные грузы по своей территории, назвав их «манипулированием информацией».

Он повторил более ранние заявления грузинских официальных лиц, отметив, что с момента эскалации обстановки в Карабахе Грузия приостановила транзит военных грузов по суше и воздуху как по направлению Азербайджана, так и в Армению.

«Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты, которые совершаются в воздушном пространстве Грузии, носят исключительно гуманитарный и гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ICAO», — сказал он.

«Несмотря на это, манипуляции с информацией в СМИ усилились, как будто военные перевозки через Грузию осуществляются гражданскими рейсами», — заявил Дарсалия, добавив, что ответственность за полное соблюдение норм международного права и отказ от злонамеренного использования гуманитарных коридоров лежит на конкретном перевозчике и владельце груза.

По словам заместителя министра иностранных дел, в случае нарушения «Грузия отреагирует соответствующим образом, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе перед ИКАО».

Ранее Тбилиси также опроверг сообщения о передвижении сирийских бойцов из Турции в Азербайджан через территорию Грузии, а также об отправке военных грузов в Азербайджан.

