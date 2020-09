Депутаты Парламента Грузии из числа этнических азербайджанцев выразили поддержку Баку на фоне конфликта в НК

Депутаты Парламента Грузии от правящей Грузинской мечты и оппозиционного Национального движения — Руслан Гаджиев и Азер Сулейманов выразили свою поддержку властям Азербайджана на фоне продолжающегося военного противостояния в Нагорном Карабахе.

По сообщениям, депутат Руслан Гаджиев назвал действия Азербайджана «успешной военной операцией», направленной на обеспечение территориальной целостности. Он провел параллель с Абхазией и отметил, что Грузия также входит в число стран, где существует проблема сепаратизма.

Он выразил надежду, что за восстановлением территориальной целостности Азербайджана вскоре последует восстановление территориальной целостности Грузии.

В свою очередь, депутат Азер Сулейманов опубликовал пространное обращение на имя президента Азербайджана Ильхама Алиеву, в котором приветствовал его политику и военные действия, предпринятые Азербайджаном.

Приветствуя «антитеррористическую операцию» президента Алиева, Сулейманов заявил, что «мы еще с июля ждали начала большой войны». Он имел в виду столкновения между Арменией и Азербайджаном у границы с Грузией в Тавушском регионе.

«Наши соотечественники (этнические азербайджанцы) в Грузии, которые добровольно участвовали в войнах в Карабахе и Абхазии в 1990-х годах, и сейчас готовы к призыву к восстановлению территориальной целостности Азербайджана и Грузии», — сказал Сулейманов.

Посол Армении в Тбилиси Рубен Садоян осудил заявления депутатов Парламента Грузии 28 сентября, отметив, что «многонациональная Грузия — не та страна, где члены Парламента должны себе позволять делать подобные заявления».

