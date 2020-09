МИД Грузии откликнулся на армяно-азербайджанские столкновения

Министерство иностранных дел Грузии в своем заявлении от 27 сентября откликнулся на возобновление конфронтации между Арменией и Азербайджаном сегодняшним утром.

«Мы с беспокойством наблюдаем за новой военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией, которая, как сообщается, уже привела к жертвам и повреждению инфраструктуры», — говорится в заявлении.

МИД Грузии выражает надежду, что будет достигнута договоренность о прекращении огня, стороны смогут перейти в режим переговоров и можно будет предотвратить широкомасштабные боевые действия, «которые окажут серьезное негативное влияние на безопасность всего региона».

Этим заявлением Тбилиси призывает международное сообщество, в том числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, «приложить все усилия для прекращения эскалации и обеспечения возобновления конструктивного диалога».

МИД также выразил готовность Грузии «способствовать деэскалации любым способом и установлению мира в регионе».

Также сегодня армянская пресса сообщила со ссылкой на представителя МИД Армении, что министр иностранных дел Зограб Мнацаканян находится в постоянном контакте с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также с главами МИД России и Грузии.

