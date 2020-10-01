Акция этнических армян у телекомпании «Мтавари архи», фото: скриншот из видео «Мтавари архи»
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Проживающие в Тбилиси этнические армяне провели акцию у здания телекомпании «Мтавари архи»

01/10/2020 - 21:44
94 1 minute read

По сообщениям СМИ, около 300 этнических армян — граждан Грузии 1 октября провели акцию протеста у здания телекомпании «Мтавари архи», на которой выразили протест против освещения каналом продолжающегося военного конфликта в Нагорном Карабахе в пользу Азербайджана.

По заявлению телекомпании «Мтавари архи», собравшиеся протестовали против заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который заявил, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

По сообщению «Мтавари архи», митингующие выкрикивали «Позор» и «Карабах». Они на несколько минут заблокировали улицу Чубинашвили, где находится телекомпания «Мтавари архи». Акция закончилась мирно, без инцидентов.

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01/10/2020 - 21:44
94 1 minute read

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