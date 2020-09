Энзел Мкоян критикует Азербайджан и Турцию в связи с карабахским конфликтом

Депутат Парламента Грузии от правящей Грузинской мечты, этнический армянин Энзел Мкоян, который на этот раз самостоятельно будет баллотироваться на предстоящих парламентских выборах в Ниноцминда-Ахалкалакском округе, заявил, что «Азербайджан, на этот раз с помощью Турции, начал войну против героев арцаховцев (Нагорного Карабаха)».

Он также откликнулся на желание этнической армянской молодежи, проживающей в Джавахети, отправится добровольцами в Нагорный Карабах, и призвал их: «не предпринимайте определенных шагов и не мешайте армии Армении выполнять ее священную миссию».

Поддержку Еревану выразили и другие политики в Грузии — этнические армяне. Как сообщает ахалкалакское агентство Jnews, кандидат в депутаты от Единого национального движения, этнический армянин Мелик Раисян в своем заявлении на Facebook 28 сентября осудил военные действия Азербайджана против «республики Арцах», в и выразил готовность поддержать Армению и «Арцах» не только «словами и материалами», но и «с оружием в руках».

В заявлении на Facebook поддержку народу Нагорного Карабаха также выразил кандидат в мажоритарные депутаты от Альянса патриотов Самвел Петросян.

Столкновения между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в развязывании боевых действий.

