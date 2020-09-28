Пограничный КПП в Ниноцминда у грузино-армянской границы, фото: скриншот из видео издания «Самхретис карибче»
Новости

СМИ: проживающие в Грузии этнические армяне отправили продовольствие в Нагорный Карабах

29/09/2020 - 01:45
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По сообщению местного СМИ «Самхретис карибче» («Южные ворота») от 29 сентября, примерно после двухчасовых переговоров, собравшемуся у грузино-армянской границы населению полиция разрешила пропустить в Армению автомобили, груженные продовольствием, собранным жителями региона Самцхе-Джавахети.

Согласно тому же сообщению, власти Грузии не пропустили через границу автомобили, груженные шинами, заявив, что требуется оценка груза.

28 сентября в течение дня в Ахалкалаки и Ниноцминда собирали продовольственные продукты, одежду, медикаменты и шины для отправки в Нагорный Карабах. Молодые люди также записывались в списки добровольцев для помощи Армении.

Спор на границе возник после того, как местные жители потребовали от грузинских пограничников пропустить грузы. С середины марта этого года Грузия закрыла границы с соседними странами из-за пандемии коронавируса. Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки.

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29/09/2020 - 01:45
17 1 minute read

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