Георгий Гахария: Тбилиси готов провести у себя диалог между Ереваном и Баку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 30 сентября откликнулся на возобновление вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и заявил, что Грузия готова содействовать мирному процессу в регионе «любым способом», в том числе «проведением встречи представителей конфликтующих сторон в Тбилиси».

Выразив сожаление по поводу «сложной ситуации» и «жертв», вызванных вооруженным противостоянием, глава правительства Грузии призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных субъектов «максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога».

«Мы все хорошо понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона», — сказал он, добавив, что быстрое установление мира в регионе «входит в наш общий интерес».

Георгий Гахария также акцентировал внимание на «добрососедских» отношениях Грузии с Азербайджаном и Арменией, заявив, что проживающие в Грузии этнически азербайджанские и армянские сограждане «исторически всегда играли важную роль» в укреплении и развитии региона.

«Их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы обладают потенциалом превратить весь Южный Кавказ в пространство мира и развития», — подчеркнул премьер-министр Грузии.

