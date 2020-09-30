Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании Межведомственного координационного совета. 27 мая 2020 года. Фото: Администрация правительства Грузии
Новости

Георгий Гахария: Тбилиси готов провести у себя диалог между Ереваном и Баку

30/09/2020 - 18:10
1 1 minute read

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 30 сентября откликнулся на возобновление вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, и заявил, что Грузия готова содействовать мирному процессу в регионе «любым способом», в том числе «проведением встречи представителей конфликтующих сторон в Тбилиси».

Выразив сожаление по поводу «сложной ситуации» и «жертв», вызванных вооруженным противостоянием, глава правительства Грузии призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международных субъектов «максимально использовать свои возможности для прекращения эскалации и возобновления диалога».

«Мы все хорошо понимаем, что дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона», — сказал он, добавив, что быстрое установление мира в регионе «входит в наш общий интерес».

Георгий Гахария также акцентировал внимание на «добрососедских» отношениях Грузии с Азербайджаном и Арменией, заявив, что проживающие в Грузии этнически азербайджанские и армянские сограждане «исторически всегда играли важную роль» в укреплении и развитии региона.

«Их мирное сосуществование является хорошим примером того, что грузины, армяне и азербайджанцы обладают потенциалом превратить весь Южный Кавказ в пространство мира и развития», — подчеркнул премьер-министр Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/09/2020 - 18:10
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Энзел Мкоян критикует Азербайджан и Турцию в связи с карабахским конфликтом

Энзел Мкоян критикует Азербайджан и Турцию в связи с карабахским конфликтом

30/09/2020 - 14:15
Photo of Прокуратура Грузии расследует вопрос передачи территории Азербайджану специалистами по демаркации

Прокуратура Грузии расследует вопрос передачи территории Азербайджану специалистами по демаркации

29/09/2020 - 22:55
Photo of Гахария встретился с представителями ЕС и подписал соглашения на 129 млн евро

Гахария встретился с представителями ЕС и подписал соглашения на 129 млн евро

29/09/2020 - 22:45
Photo of Грузинские политики о событиях в Нагорном Карабахе

Грузинские политики о событиях в Нагорном Карабахе

29/09/2020 - 20:08
Back to top button