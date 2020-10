Лаша Дарсалия назвал сообщения о перевозке оружия в Азербайджан «дезинформацией»

Заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия осудил сообщения о том, из Грузии в Азербайджан переправляются военные грузы, назвав это «дезинформацией». Он призвал население Армении «не верить этой дезинформации».

Дарсалия повторил заявление Совета национальной безопасности Грузии о том, что страна временно приостановила выдачу разрешений на перевозку военных грузов по суше и воздушным путям в Армению и Азербайджан, отметив, что «Грузия продолжит добросовестно выполнять свои обязательства как перед третьими странами, так и перед нашими соседями».

«Несмотря на это, мы наблюдаем, что в социальном пространстве распространяется дезинформация и фейковые новости различного типа, как будто через Грузию осуществляется перевозка оружия. Совсем недавно распространилась информация, будто бы в Азербайджан было ввезено оружие с территории Грузии, что является однозначно дезинформацией и фейковой новостью», — сказал заместитель министра.

«Я хочу призвать всех полагаться только на проверенные и надежные источники при распространении новостей», — добавил Дарсалия.

Ранее Тбилиси также опроверг сообщения о перемещении сирийских бойцов из Турции в Азербайджан через территорию Грузии.

Совет национальной безопасности Грузии заявил 3 октября, что «с момента обострения конфликта правительство Грузии, сразу в начале эскалации, временно приостановило выдачу разрешений на пропуск военных грузов через свою территорию по направлению обеих стран по сухопутным и воздушным маршрутам».

