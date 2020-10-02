Фото: unplash.com
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МВД Грузии расследует факт повреждения международных кабелей, связывающих с Арменией

02/10/2020 - 19:49
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По сообщению Министерства внутренних дел Грузии от 2 октября, начато расследование по двум случаям повреждения оптоволоконных кабелей «международного значения» в регионе Квемо Картли. По сообщению министерства, к настоящему времени проблема устранена, и Интернет предоставляется пользователям без проблем.

По информации ведомства, во время первого инцидента, который произошел ночью 29 сентября, неустановленными до сих пор лиц(ом)ами была выкопана земля и в глубине земли повреждены кабели телекоммуникационных сетей, принадлежащие «оптиковолоконной телекоммуникационной сети» возле села Орозмани в Дманисском муниципалитете. Были перерезаны принадлежащие компании оптоволоконные кабели международного значения, идущие со стороны Черного моря, связывающие Европу и Азию, по направлению Поти-Тбилиси-Болниси-Дманиси-Армения.

Что касается второго инцидента, который произошел 28 сентября, то, по данным Министерства внутренних дел, в селе Садахло был поврежден оптоволоконный кабель компании «Силкнет», проходящий над водоканалом, который обеспечивает доступ в Интернет для местного населения и также подключен к Республике Армения.

По данным МВД, расследование ведется по части первой статьи 187 Уголовного кодекса Грузии, которая касается повреждения или уничтожения чужого имущества, повлекшего значительный ущерб.

Подробнее о событиях в Грузии в связи с Нагорным Карабахом можно узнать по ссылке.

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02/10/2020 - 19:49
4 1 minute read

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