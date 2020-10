Совет национальной безопасности Грузии о событиях в Нагорном Карабахе

Совет национальной безопасности Грузии 3 октября отреагировал на возобновление военного противостояния между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, заявив, что «с момента обострения конфликта правительство Грузии, сразу в начале эскалации, временно приостановило выдачу разрешений на пропуск военных грузов через свою территорию по направлению обеих стран по сухопутным и воздушным маршрутам». По заявлению совета, «об этом были проинформированы стороны».

«Перевозка грузов гражданского назначения осуществляется беспрепятственно и безопасно в любом направлении, в том числе, по направлению Азербайджана и Армении», — заявили в Совете национальной безопасности, добавив, что «интенсивность перевозок высока и этот показатель не изменился с момента возобновления вооруженного конфликта».

Совет также пояснил, что с момента эскалации конфликта Грузия не вводила и не будет вводить никаких ограничений на гражданские авиаперевозки.

Отметив, что Грузия «досконально» выполняет свои международные обязательства, в том числе, перед Азербайджаном и Арменией, СНБ также отметил, что «транзитная функция Грузии является важным фактором в функционировании и развитии экономик обеих стран. Это, естественно, также в интересах Грузии».

«Мы не должны позволять определенным деструктивным элементам внутри или за пределами Грузии навести тень на нашу дружбу и исторический опыт в нынешней кризисной ситуации между Азербайджаном и Арменией», — говорится в заявлении совета.

Совет также подчеркнул, что «в Грузии мы всегда гордились мирным сосуществованием разных национальностей вместе с грузинами, в том числе азербайджанцев и армян, что является нашим общим достижением и это требует большого бережливого отношения и совместной заботы».

Совет в очередной раз подтвердил готовность страны «всячески способствовать разрядке обстановки, в том числе, в случае необходимости, провести встречу представителей сторон конфликта в Тбилиси для диалога».

«Наш общий интерес – чтобы военное противостояние прекратилось как можно скорее и чтобы в регионе был восстановлен мир», — заявил совет.

Совет национальной безопасности — это совещательный орган, состоящий из восьми членов, который возглавляет премьер-министр. Постоянными членами СНБ также являются: министры обороны, внутренних дел, иностранных дел и финансов, главы Службы государственной безопасности и Службы разведки, а также командующий Силами обороны. В настоящее время секретарем Совета национальной безопасности является министр внутренних дел Вахтан Гомелаури.

