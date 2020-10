В Тбилиси называют сообщения о пропуске сирийских бойцов в Азербайджан дезинформацией

Начальник Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили на брифинге после заседания Совета национальной безопасности 3 октября назвал дезинформацией сообщения о перемещении сирийских бойцов из Турции в Азербайджан через территорию Грузии.

Как заявил Лилуашвили, «распространенная информация о передвижении бойцов (через территорию Грузии) не имеет под собой никаких оснований. Это ложь, направленная на эскалацию и обострение ситуации в Грузии и в регионе в целом».

По словам Лилуашвили, «те же источники распространяют информацию о том, чтобы мы помешали мирному сосуществованию в наших конкретных муниципалитетах (предположительно он имел в виду муниципалитеты, где компактно проживают рядом друг с другом этнические азербайджанцы и этнические армяне), чтобы перекрыть автомагистраль по направлению Азербайджана».

Глава СГБ подчеркнул, что Служба безопасности продолжает активную коммуникацию с соответствующими ведомствами Армении и Азербайджана.

«Каждое решение по вопросам безопасности принимается с учетом наилучших интересов ситуации в регионе и урегулирования происходящих процессов. Против любой активности, которые могут создать угрозу государственной безопасности Грузии, а также стабильности в регионе, будут приняты определенные законом меры», — сказал Лилуашвили.

Совет национальной безопасности Грузии заявил 3 октября, что «с момента обострения конфликта правительство Грузии, сразу в начале эскалации, временно приостановило выдачу разрешений на пропуск военных грузов через свою территорию по направлению обеих стран по сухопутным и воздушным маршрутам».

