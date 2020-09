Грузинские политики о событиях в Нагорном Карабахе

Грузинские политики откликнулись на развивающиеся события в Нагорном Карабахе и единогласно призвали стороны к деэскалации и миру.

Ниже приведены комментарии представителей правящей команды и оппозиции Грузии по событиям в Нагорном Карабахе, которые были сделаны ими 27-28 сентября.

Грузинская мечта

Ираклий Сесиашвили — председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности: «Если стороны выразят желание, чтобы Грузия была вовлечена в мирные переговоры, мы полностью готовы, и это в наших интересах. Однако, к сожалению, сегодня никаких признаков этого не наблюдается. Конечно же международное сообщество тоже вовлечено, и здесь мы готовы подключиться в случае необходимости. Мы готовы помочь обеим сторонам в гуманитарном направлении, в любом направлении».

Георгий Хелашвили — кандидат в депутаты от Грузинской мечты, номер 18 в партийном списке ГМ: «Между Арменией и Азербайджаном немедленно должна произойти деэскалация. Возобновление карабахской войны не входит ни в чьи интересы, и может отбросить назад весь регион не на годы, а на десятилетия».

Оппозиция

Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии/Национальное движение: «вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией вызывает большую озабоченность всех тех людей, для кого мир в нашем регионе и благополучие наших народов имеют важнейшее значение. Моя позиция однозначна и основана на принципе территориальной целостности, что подразумевает, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики, и ничто не может изменить этот факт. При этом спор необходимо разрешить мирным путем. Кроме того, всем, кто был изгнан из региона, должно быть разрешено вернуться домой, а те, кто уже живет там, должны иметь право жить в мире и чтобы их права были защищены».

Серги Капанадзе — Европейская Грузия: «На данном этапе важно, чтобы у нас была позиция по поддержке мира, чтобы у нас была позиция по поддержке недопущения дальнейшей эскалации в этом регионе. В этой очень сложной ситуации в регионе властям Грузии важно разработать разные альтернативы и быть готовым к разным сценариям, потому что в случае войны для нас может развиться множество нежелательных сценариев».

Шалва Нателашвили — лидер Лейбористской партии: «Я призываю власти всех трех закавказских стран создать Закавказский совет безопасности со штаб-квартирой в Тбилиси и разрешить все споры, все конфликты там без всяких посредников. Мы должны понять раз и навсегда, что ни одну соседнюю региональную империю не устраивает выпрямившая в спине Грузия, Армения и Азербайджано».

Теона Акубардия – Сратегия Агмашенебели: «Правительство должно обеспечить своевременный созыв Совета национальной безопасности для оценки текущей ситуации, угрозы, которую представляет для Грузии эта крупномасштабная война, и действия, которые Грузия должна предпринять для мирного урегулирования конфликта».

