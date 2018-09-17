Президентские выборы 2018: Еженедельный обзор N1

28 октября 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы, на которых граждане страны в последний раз изберут президента Грузии путем прямых выборов. По новой Конституции, которая вступит в силу с принесением присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.

С приближением даты президентских выборов Civil.ge приступает к опубликованию еженедельных обзоров, целью которых является информирование общества о ходе избирательной кампании, деятельности кандидатов в президенты, представленных участвующими в выборах политическими партиями и инициативными группами, избирательных процедурах и нарушениях, зафиксированных в избирательный период.

В первом выпуске обзора можете ознакомиться как с важными событиями прошедшей недели (10-16 сентября), так и с событиями до 10 сентября.

Срок подачи заявок кандидатами в президенты в Центральную избирательную комиссию истек 8 сентября. Желание участвовать в президентских выборах выразили 46 человек. По информации ЦИК Грузии, 20 из 46 кандидатов были представлены политическими партиями, а остальные 26 являются независимыми кандидатами, выдвинутыми инициативными группами. Срок регистрации кандидатов в президенты истекает 18 сентября.

В число кандидатов входят: Григол Вашадзе от оппозиционной коалиции – «Сила в единстве», Давид Бакрадзе от «Европейской Грузии», кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, а также лидера «Движения за развитие» Давид Усупашвили, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, лидер нового политического центра «Гирчи» Зураб Джапаридзе и лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава.

Обзор ситуации перед началом избирательной кампании

Дату президентских выборов президент Грузии Георгий Маргвелашвили объявил 1 августа.

Избирательная кампания официально стартовала 29 августа, после чего были задействованы равные права и обязательства в отношении избирательных субъектов. В дополнение к ряду ограничений, в избирательный период запрещается использование административных ресурсов.

Политические партии и инициативные группы стали выдвигать кандидатов в президенты гораздо раньше официального начала избирательной кампании. Одним из первых, кто заявил об участии президентских выборах, был лидер нового политического центра «Гирчи» Зураб Джапаридзе. За ним последовали Григол Вашадзе, Давид Бакрадзе, Саломе Зурабишвили и Давид Усупашвили.

Правящая политическая команда не стала выдвигать своего кандидата на президентских выборах и объявила поддержку Саломе Зурабишвили.

Избирательные субъекты активно продолжают проводить встречи с избирателями.

В течение отчетного периода часть оппозиционных партий уже неоднократно заявляла о нарушениях в работе Центральной избирательной комиссии. Они обвинили Избирательную администрацию в непотизме и подготовке к фальсификации предстоящих президентских выборов, потребовав отставки председателя ЦИК.

Избирательную среду перед запланированными президентскими выборами оценил Национально-демократический институт (НДИ) США. Организация объяснила, что «законодательная база Грузии соответствует международным стандартам», что является «предпосылкой проведения демократических выборов», но до сих пор остается нерешенным ряд вопросов, в том числе, неравных пожертвования, предположительное злоупотребление административными ресурсами и запугивание со стороны различных государственных органов.

Кроме того, организация опубликовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым, 74% населения еще не принимали решения по кандидату в президенты.

Обзор периода 10-16 сентября

Мероприятия, осуществляемые в связи с выборами

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) к президентским выборам определила порядковые номера кандидатов в президенты.

По информации ЦИК, в процедуре жеребьевки участвовали 34 избирательных субъекта, а остальные субъекты сохранили порядковые номера на основании их просьбы. По разъяснению ЦИК, партии, которые участвовали в выборах в органы местного самоуправления в 2017 году, вправе потребовать сохранение того порядкового номера к президентским выборам, который был им присвоен на предыдущих выборах.

Порядковые номера кандидатов, наиболее известных избирателям, были определены следующим образом:

Григол Вашадзе – Политическое объединение — Сила в единстве — № 5;

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия — Движение за свободу — № 2;

Саломе Зурабишвили – кандидат, поддерживаемый правящей Грузинской мечтой — № 48;

Давид Усупашвили — лидер Движения за развитие — № 25;

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия — № 10;

Зураб Джапаридзе — Политический центр «Гирчи» — № 36;

Каха Кукава — Свободная Грузия — № 21.

73 окружные избирательные комиссии на 21 822 вакантных места в 3 637 избирательных участках избрали 21 779 членов. 43 места по-прежнему остаются вакантными. По информации ЦИК, для заполнения вакантных мест будет объявлен соответствующий конкурс.

Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания и министр внутренних дел Георгий Гахария подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает сотрудничество в целях обеспечения проведения голосования в день выборов в мирной и свободной среде.

Нарушения, зафиксированные в предвыборный период

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» 13 сентября опубликовала первый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге. Промежуточный доклад охватывает период с 1 августа по 8 сентября. В документе говорится о недостатках и других нарушениях в ходе формирования окружных и участковых избирательных комиссий.

Согласно докладу, в период до 8 сентября были выявлены 1 факт физического противостояния, 1 факт предполагаемого давления по политическому признаку, 8 фактов предположительного использования административных ресурсов и попытки подкупа избирателей, 2 факта создания препятствий избирательной кампании и 1 факт нарушения правил использования печатных материалов.

Межведомственная комиссия

Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» прекратила участие в заседаниях Межведомственной комиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов. По разъяснению организации, подготовленные ею доклады о предвыборных нарушениях или совершенно не рассматривают, или не реагируют на них. По словам председателя АМЮГ Сулхана Саладзе, в условиях действующего министра юстиции, это ведомство превратилось в «поле для сведения счетов». По этой же причине с самого начала не участвовала в заседаниях комиссии и организация «Справедливые выборы».

Предвыборная кампания кандидатов в президенты

На протяжении всей недели отдельные кандидаты в президенты проводит встречи с населением в разных регионах Грузии.

На прошлой неделе встречи с избирателями в регионах проводили Давид Бакрадзе, Давид Усупашвили, Григол Вашадзе, Саломе Зурабишвили и Шалва Нателашвили.

Оригинальный метод коммуникации с избирателями выбрал кандидата в президенты от «Гирчи» Зураб Джапаридзе, который заказал политическую рекламу порно-сайтам.

12 сентября правящая команда в очередной раз выразила поддержку Саломе Зурабишвили на встрече в Кутаиси. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь Грузинской мечты Каха Каладзе представил Зурабишвили населению, собравшемуся в театре им. Ладо Месхишвили в Кутаиси.

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