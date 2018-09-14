ISFED говорит о предвыборных недостатках

Неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) 13 сентября опубликовала первый промежуточный доклад о предвыборном мониторинге, в котором речь идет о недостатках в процессе укомплектования участковых избирательных комиссий и нарушениях другого типа.

По информации неправительственной организации, за избирательным процессом в масштабах Грузии наблюдают 69 долгосрочных наблюдателей организации с 1 августа.

Опубликованный промежуточный доклад охватывает период с 1 августа по 8 сентября. Согласно докладу, в период до 8 сентября выявлены: один факт физического противостояния, один факт предполагаемого политического давления, 8 фактов предполагаемого злоупотребления административными ресурсами и попытки подкупа избирателя, два факта создания препятствий избирательной кампании и один факт нарушения правил печатных материалов.

Формирование избирательных комиссий

В организации заявляют, в течение отчетного периода существенным вызовом были конкурсы по укомплектованию окружных избирательных комиссий временными членами и по подбору членов участковых избирательных комиссий. «Из временных членов, отобранных для 73 окружных избирательных комиссий, в 14 случаях были выявлены родственные связи, а в 8 случаях в окружные комиссии были избраны сторонники или активисты Грузинской мечты», — говорится в докладе.

В докладе подчеркивается, что проблематичным был также процесс отбора членов участковых избирательных комиссий. «Объявлению конкурса предшествовало распространение нашумевшей записи телефонного разговора председателя Крцанисской окружной избирательной комиссии, согласно которой, предположительно, председатель округа подтвердил, что кандидатуры членов участковых комиссий согласовывал с руководителем Штаба Грузинской мечты. После распространения записи председатель окружной комиссии подал в отставку», — говорится в докладе.

По информации ISFED, Единое национальное движение выдвинуло требование провести собеседование с 45 кандидатами в члены УИК, но ни одно требование не было удовлетворено. Несмотря на то, что члены партии смогли самостоятельно провести собеседование с кандидатами во всех избирательных округах, большинство конкурсантов не явились на собеседование. «В ряде окргов кандидатам в члены окружных избирательных комиссий звонили представители местной власти и Грузинской мечты, и призывали кандидатов не участвовать в собеседованиях», — говорится в документе.

По информации ISFED, в 25 окружных избирательных комиссиях члены комиссий принимали решения по предварительно составленным спискам, но объясняли, что рабочая версия списка была составлена после отбора заявлений кандидатов.

Попытки подкупа избирателей

По заявлению организации, в некоторых случаях, предположительно, в целях получения симпатий избирателей в муниципалитетах были инициированы различные мероприятия, которые порождают риски подкупа избирателя и использования административных ресурсов. Кроме того, имело место предположительное вовлечение в избирательную кампанию благотворительных и религиозных организаций, что запрещено Избирательным кодексом.

Воздействие на СМИ

В доклад попал случай телекомпании «Рустави-2», которая была оштрафована Национальной комиссией по коммуникациям за выпуск в эфир политической рекламы без предупреждения в неизбирательный период. По заявлению организации, такое обязательство на телекомпанию возлагается лишь в период за 50 дней до выборов.

Организация также критикует решение регулирующей комиссии, согласно которым, телекомпании обязаны проверить достоверность опроса общественного мнения, проведенного по их заказу.

Рекомендации

Неправительственная организация призывает Избирательную администрацию предотвратить «проведение политических интересов на всех уровнях» в избирательных комиссиях. Она также рекомендует Национальной комиссии по коммуникациям аннулировать решение о проверке достоверности опросов общественного мнения. Благотворительные организации и органы местного самоуправления призывает к соблюдению требований и ограничений, предусмотренных Избирательным кодексом.

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