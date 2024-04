საქსტატი: 2024 წლის მარტში მშპ 8.2%-ით გაიზარდა

Less than a minute

1 Less than a minute

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ 30 აპრილს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2024 წლის მარტში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 8.2%-ით გაიზარდა.

2024 წლის მარტში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები.

კლების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორებში.

„საქსტატის“ ინფორმაციით, მშპ-ს ზრდის იანვარ-მარტის საშუალო მაჩვენებელი 7.8%-ია.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური)