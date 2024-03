საქსტატი: 2023 წელს საქართველოს მშპ 7.5%-ით გაიზარდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ 20 მარტს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, 2023 წელს, წინა წელთან შედარებით, ქვეყნის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 7.5%-ით გაიზარდა და მიმდინარე ფასებში 80.25 მილიარდ ლარს გაუტოლდა.

საქსტატის ცნობით, მშპ-ის ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა: საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი (13.6%); მშენებლობა (17.2%); ინფორმაცია და კომუნიკაცია (27.4%); სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება (13.7%); ტრანსპორტი და დასაწყობება (13.3%); განათლება (18.9%); პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები (19.1%); დამამუშავებელი მრეწველობა (3.3%); საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები (7.1%).

იმავე პერიოდში კლება აღინიშნა შემდეგ დარგებში: ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები (-15.4%); უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (-2.5%); სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა (-2.8%).

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)