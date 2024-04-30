Фото: Муфид Маджнун/Unplash.com
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Служба статистики: в марте 2024 года ВВП Грузии вырос на 8,2%

Civil.ge Send an email 30/04/2024 - 14:05
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 апреля, в марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,2%.

В марте 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность, связанная с недвижимостью.

Тенденция к снижению наблюдалась в строительном, энергетическом, транспортном и складском секторах.

По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-марте составляют 7,8%.

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Civil.ge Send an email 30/04/2024 - 14:05
4 1 minute read

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