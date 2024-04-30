Служба статистики: в марте 2024 года ВВП Грузии вырос на 8,2%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 апреля, в марте 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,2%.
В марте 2024 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: обрабатывающая промышленность, информация и коммуникация, профессиональная, научная и техническая деятельность, деятельность, связанная с недвижимостью.
Тенденция к снижению наблюдалась в строительном, энергетическом, транспортном и складском секторах.
По данным Службы статистики, средние темпы роста ВВП в январе-марте составляют 7,8%.
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