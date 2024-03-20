Служба статистики: В 2023 году ВВП Грузии вырос на 7,5%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 марта, в 2023 году по сравнению с предыдущим годом реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 7,5% и составил 80,25 млрд лари в текущих ценах.
По данным Службы статистики, значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (13,6%); строительство (17,2%); информация и коммуникация (27,4%); государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение (13,7%); транспорт и складирование (13,3%); образование (18,9%); профессиональная, научная и техническая деятельность (19,1%); обрабатывающая промышленность (3,3%); финансовая и страховая деятельность (7,1%).
В этот же период снижение было отмечено в следующих отраслях: здравоохранение и социальная деятельность (-15,4%); деятельность, связанная с недвижимостью (-2,5%); сельское, лесное и рыбное хозяйство (-2,8%).
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