ილია დარჩიაშვილი ფინეთს სტუმრობს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი 12-13 მარტს ფინეთს სტუმრობს, სადაც იგი უკვე შეხვდა ფინეთის პრეზიდენტს ალექსანდერ სტუბს და საგარეო საქმეთა მინისტრს ელინა ვალტონენს.

ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია შეხვედრები ევროპულ საქმეთა მინისტრთან ანდერს ადლერკროიცთან და ევროკავშირის საკითხებში ფინეთის პარლამენტის დიდი კომიტეტის წარმომადგენლებთან.

შეხვედრა ფინეთის პრეზიდენტთან

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დარჩიაშვილი პრეზიდენტ სტუბს 13 მარტს შეხვდა.

მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებულ პარტნიორულ ურთიერთობებზე იმსჯელეს. საუბარი ასევე შეეხო თანამშრომლობის შემდგომი განვითარების პერსპექტივებს როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატში.

შეხვედრაზე განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესსა და ამ მიმართულებით, ფინეთის როლზე.

ილია დარჩიაშვილმა ფინეთის პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მან ასევე მადლიერებით აღნიშნა 2008 წელს, საქართველოსთვის „გადამწყვეტ პერიოდში“, ალექსანდერ სტუბის, როგორც ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარისა და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირადი ჩართულობა და წვლილი კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტის მიმართულებით.

„მოხარული ვარ, რომ ჩემი ოფიციალური ვიზიტი ფინეთში პრეზიდენტ ალექსანდრე სტუბთან შეხვედრით დავიწყე. ჩვენ გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევების ძირითადი ასპექტები განვიხილეთ და ხაზი გავუსვით რეგიონული უსაფრთხოების შენარჩუნების მნიშვნელობას. მე ყურადღება გავამახვილე საქართველოს როლზე ამ კონტექსტში. ასევე მადლიერება გამოვხატე ფინეთის მტკიცე მხარდაჭერისთვის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართ“, – დაწერა დარჩიაშვილმა ტვიტერზე.

Delighted to commence my official visit to Finland by meeting President @alexstubb. We discussed the core aspects of global security challenges and accentuated the significance of maintaining regional security. I focused on 🇬🇪's role in this context. I also expressed gratitude… pic.twitter.com/TlzxAufDj7 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 13, 2024

„დღეს ძალიან კარგი შეხვედრა გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან პრეზიდენტის სასახლეში. განვიხილეთ ბევრი თემა, ასევე უახლესი ისტორია. 2008 წელს უნდა გვცოდნოდა, რა გველოდა. ნუ გავიმეორებთ ჩვენს შეცდომებს“, – დაწერა პრეზიდენტმა ალექსანდერ სტუბმა ტვიტერზე.

A very good meeting with the Minister of Foreign Affairs of Georgia @iliadarch today at the Presidential Palace. We discussed many topics, also recent history. In 2008, we should have seen what was coming. Let us not repeat our mistakes. https://t.co/2aeEl4cslB pic.twitter.com/zmjgkxEqyP — Alexander Stubb (@alexstubb) March 13, 2024

შეხვედრა ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან

ვიზიტის ფარგლებში ილია დარჩიაშვილი თავის ფინელ კოლეგას ელინა ვალტონენს შეხვდა. მინისტრებმა საქართველოსა და ფინეთის ურთიერთობების მიმდინარე დღის წესრიგი და საერთაშორისო ფორმატებში თანამშრომლობის საკითხები მიმოიხილეს. ქვეყნებს შორის ბიზნეს კავშირების განმტკიცების მიზნით, ყურადღება გამახვილდა „ქართულ-ფინური ბიზნეს ფორუმის“ მნიშვნელობაზე.

შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესზე ისაუბრეს. მინისტრმა დარჩიაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით წევრი ქვეყნების, მათ შორის, ფინეთის რესპუბლიკის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე.

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფინურ მხარეს ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებულ ვითარებაზე. ყურადღება დაეთმო ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მიმდინარეობას და ხაზი გაესვა საერთაშორისო თანამეგობრობის და პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პროცესში.

მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა კოლეგა მისთვის ხელსაყრელ დროს ვიზიტით საქართველოში მოიწვია.

„ფინეთში ვიზიტის დროს ძალიან კარგი შეხვედრა მქონდა ჩემს კოლეგასთან ელინა ვალტონენთან, სადაც განვიხილეთ ორმხრივი დღის წესრიგის ძირითადი საკითხები. ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობებზე ორმხრივი ინტერესის სხვადასხვა სფეროში და შევთანხმდით, რომ ძლიერი დიპლომატიური კავშირებისადმი ერთგულება ურყევი რჩება. მე ასევე გავაცანი ჩემს კოლეგას საქართველოს გეგმები ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და ხაზი გავუსვი ფინეთის მხარდაჭერის მნიშვნელობას ამ პროცესში“, – დაწერა ტვიტერზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა დარჩიაშვილმა.

During my visit to Finland, I had a very good meeting with my counterpart @elinavaltonen, addressing key issues of the 🇬🇪-🇫🇮 bilateral agenda. We focused on the opportunities for enhancing relations between the two countries in various areas of mutual interest and agreed that… pic.twitter.com/KvFGwJCZ49 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 13, 2024

„მოხარული ვარ ვუმასპინძლო ჩემს კოლეგას, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს ჰელსინკში. ეს პირველი შეხვედრაა ფინეთსა და საქართველოს შორის მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო. აუცილებელ რეფორმებზე მუშაობა გრძელდება ფინეთის მხარდაჭერით. მოხარული ვარ, რომ გავაღრმავებთ ჩვენს ორმხრივ კავშირებს“, – დაწერა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალტონენმა ტვიტერზე.

Glad to host my colleague, Georgian Foreign Minister @iliadarch in Helsinki. First meeting between 🇫🇮 and 🇬🇪 after #Georgia received the EU candidate country status. The work on necessary reforms continues, with FI support. Happy to deepen our bilateral ties. pic.twitter.com/v2aOC4IhLA — Elina Valtonen (@elinavaltonen) March 13, 2024

