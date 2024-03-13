Глава МИД Грузии находится с визитом в Финляндии

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили 12-13 марта находится с визитом в Финляндии, где уже встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом, министром иностранных дел Элиной Валтонен.

Также в рамках визита запланированы встречи с министром европейских дел Андерсом Адлеркройцем и представителями Большого комитета парламента Финляндии по делам ЕС.

Встреча с президентом Финляндии

По информации МИД Грузии, 13 марта Дарчиашвили встретился с президентом Стуббом.

Стороны обсудили партнерские отношения между двумя странами. В беседе также были затронуты перспективы дальнейшего развития сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

На встрече особое внимание было уделено процессу сближения Грузии с Евросоюзом и роли Финляндии в этом направлении.

Илья Дарчиашвили поблагодарил президента Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Он также с благодарностью отметил личное участие и вклад Александра Стубба в качестве действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Финляндии в 2008 году, в «переломный период» для Грузии, в мирное разрешение конфликта.

«Я рад начать свой официальный визит в Финляндию со встречи с президентом Александром Стуббом. Мы обсудили основные аспекты вызовов глобальной безопасности и подчеркнули важность поддержания региональной безопасности. Я сосредоточился на роли Грузии в этом контексте. Я также выразил благодарность за решительную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Грузии и вступления страны в ЕС», – написал Дарчиашвили в Twitter.

Delighted to commence my official visit to Finland by meeting President @alexstubb. We discussed the core aspects of global security challenges and accentuated the significance of maintaining regional security. I focused on 🇬🇪's role in this context. I also expressed gratitude… pic.twitter.com/TlzxAufDj7 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 13, 2024

«Сегодня в президентском дворце состоялась очень хорошая встреча с министром иностранных дел Грузии Илией Дарчиашвили. Мы рассмотрели множество тем, а также новейшую историю. В 2008 году мы должны были знать, чего ожидать. Давайте не повторять наших ошибок», – написал президент Александр Стубб в Twitter.

A very good meeting with the Minister of Foreign Affairs of Georgia @iliadarch today at the Presidential Palace. We discussed many topics, also recent history. In 2008, we should have seen what was coming. Let us not repeat our mistakes. https://t.co/2aeEl4cslB pic.twitter.com/zmjgkxEqyP — Alexander Stubb (@alexstubb) March 13, 2024

Встреча с министром иностранных дел Финляндии

В рамках визита Илья Дарчиашвили встретился со своей финской коллегой Элиной Валтонен. Министры рассмотрели текущую повестку отношений Грузии и Финляндии и вопросы сотрудничества в международных форматах. В целях укрепления деловых связей между странами было акцентировано внимание на важности «Грузинско-финляндского бизнес-форума».

На встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Министр Дарчиашвили обратил внимание на важность поддержки стран-членов, в том числе Финляндской Республики, в связи с началом переговоров о вступлении в ЕС.

Министр иностранных дел Грузии проинформировал финскую сторону о ситуации с безопасностью, гуманитарной ситуацией и правами человека в оккупированных регионах Грузии. Было обращено внимание на ход международных переговоров в Женеве и подчеркнута важность поддержки международного сообщества и партнеров в процессе мирного урегулирования конфликта.

Министр Илия Дарчиашвили пригласил своего коллегу посетить Грузию в удобное для него время.

«Во время моего визита в Финляндию у меня состоялась очень хорошая встреча с моей коллегой Элиной Валтонен, где мы обсудили основные вопросы двусторонней повестки дня. Мы сосредоточили внимание на возможностях углубления отношений между двумя странами в различных областях, представляющих взаимный интерес, и согласились, что приверженность прочным дипломатическим связям остается непоколебимой. Я также ознакомил своего коллегу с планами Грузии на пути вступления в Евросоюз и подчеркнул важность поддержки Финляндии в этом процессе», – написал министр иностранных дел Дарчиашвили в Twitter.

During my visit to Finland, I had a very good meeting with my counterpart @elinavaltonen, addressing key issues of the 🇬🇪-🇫🇮 bilateral agenda. We focused on the opportunities for enhancing relations between the two countries in various areas of mutual interest and agreed that… pic.twitter.com/KvFGwJCZ49 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) March 13, 2024

«Я рада принять в Хельсинки своего коллегу, министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили. Это первая встреча между Финляндией и Грузией после того, как Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС. Работа над необходимыми реформами продолжается при поддержке Финляндии. Я рада, что мы будем углублять наши двусторонние связи», – написала министр иностранных дел Валтонен в Twitter.

Glad to host my colleague, Georgian Foreign Minister @iliadarch in Helsinki. First meeting between 🇫🇮 and 🇬🇪 after #Georgia received the EU candidate country status. The work on necessary reforms continues, with FI support. Happy to deepen our bilateral ties. pic.twitter.com/v2aOC4IhLA — Elina Valtonen (@elinavaltonen) March 13, 2024

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)