პაპუაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილეს შეხვდა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი 18 იანვარს ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ბიორნ ბერგეს შეხვდა. პაპუაშვილი მიესალმა საქართველოში კონფლიქტის შესახებ ევროპის საბჭოს კონსოლიდირებულ ანგარიშში პირველად ტერმინის „საოკუპაციო ხაზის“ გამოყენებას.

„ჩვენ მადლობელი ვართ ევროპის საბჭოს დიდი ხნის მხარდაჭერისთვის საქართველოს მიმართ და მივესალმებით საქართველოსთვის 2024-2027 წლების მეოთხე სამოქმედო გეგმის დაწყებას“, – დაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ Twitter-ზე და დასძინა, რომ „ეს ხელს შეუწყობს დემოკრატიული რეფორმების შემდგომ კონსოლიდაციას და საქართველოს შემდგომ პროგრესს ევროკავშირის წევრობის გზაზე“.

Pleased to meet Bjørn Berge, Deputy Secretary General of Council of Europe. We are grateful for longstanding support of the Council of Europe towards Georgia & appreciate the launch of the fourth, 2024-2027 Action Plan for Georgia. It will greatly contribute to further consolidation of democratic reforms and Georgia's further progress on the path to EU membership.