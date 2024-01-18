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Шалва Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря СЕ Бьорном Берге. Источник: Парламент Грузии
Новости

Папуашвили встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы

Civil.ge Send an email 18/01/2024 - 19:20
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Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили 18 января встретился с заместителем генерального секретаря Совета Европы Бьорном Берге. Папуашвили приветствовал использование термина «линия оккупации» впервые в сводном докладе Совета Европы о конфликте в Грузии.

«Мы благодарны Совету Европы за многолетнюю поддержку Грузии и приветствуем запуск Четвертого плана действий по Грузии на 2024-2027 годы», – написал глава Парламента в Twitter, добавив, что «это будет способствовать дальнейшей консолидации демократических реформ и дальнейшему продвижению Грузии на пути к членству в ЕС».

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Civil.ge Send an email 18/01/2024 - 19:20
3 Less than a minute

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