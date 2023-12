საქართველოს  ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიენიჭა

ევროპულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

საბჭომ ასევე გადაწყვიტა, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრიანების მოლაპარაკებები დაიწყოს და ასევე დაიწყოს მოლაპარაკებები ბოსნია და ჰერცეგოვინასთან მას შემდეგ, რაც წევრობასთან შესაბამისობის საჭირო ხარისხი იქნება მიღწეული. ამის თაობაზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა Twitter-ზე დაწერა.

შარლ მიშელის თქმით, ეს გადაწყვეტილება „იმედის ნათელი სიგნალია მათი ხალხისა და ჩვენი კონტინენტისთვის“. მან ასევე განაცხადა, რომ ეს არის „ისტორიული დღე, რომელიც ევროკავშირის სანდოობასა და ძალას აჩვენებს“.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…