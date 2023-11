იანვარ-ოქტომბერში საგარეო ვაჭრობა 16.2%-ით გაიზარდა

Less than a minute

11 Less than a minute

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მიერ 13 ნოემბერს გამოქვეყნებული ექსპრეს მონაცემებით, 2023 წლის იანვარი-ოქტომბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა (არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 16.2%-ით გაიზარდა და 17,786.1 მლნ აშშ დოლარს მიაღწია.

საქსტატის ცნობით, საქართველოდან ექსპორტი 12.5%-ით გაიზარდა და 5,102.7 მლნ აშშ დოლარი გახდა. ამავდროულად, იმპორტი 17.8%-ით გაიზარდა და 12,683.4 მლნ აშშ დოლარს მიაღწია. 2023 წლის იანვარ-ოქტომბერში უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 7,580.7 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 42.6%-ია.

„საქსტატი“ საგარეო ვაჭრობის დეტალურ მონაცემებს 20 ნოემბერს გამოაქვეყნებს.

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)