Внешняя торговля Грузии за январь-октябрь выросла на 16,2%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 ноября, в январе-октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без недекларированной торговли) увеличился на 16,2% и достиг 17 786,1 млн долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 12,5% и составил 5 102,7 млн долларов США. При этом импорт увеличился на 17,8% и достиг 12 683,4 млн долларов США. За январь-октябрь 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 7 580,7 млн ​​долларов США, что составляет 42,6% внешнеторгового оборота.

Подробные данные по внешней торговле Служба статистики опубликует 20 ноября.

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