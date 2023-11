ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს სტუმრობს

ნატოს სამხედრო კომიტეტი, მისი თავმჯდომარის, ადმირალ რობ ბაუერის მეთაურობით 8-9 ნოემბერს საქართველოს სტუმრობს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ადმირალი ბაუერი თავდაცვის მინისტრს, ჯუანშერ ბურჭულაძეს შეხვდა, სადაც მხარეებმა რეგიონის უსაფრთხოების გარემო და არსებული გამოწვევები განიხილეს. ამავე ინფორმაციით, საუბრის ძირითად თემას ალიანსთან თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები და თანამშრომლობის გაძლიერების პერსპექტივები წარმოადგენდა.

„ყურადღება გამახვილდა გაძლიერებული ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ეფექტურად განხორციელებასა და მიმდინარე პროცესში მოკავშირეების აქტიური ჩართულობის კრიტიკულ მნიშვნელობაზე. მხარეებმა თავდაცვის რეფორმების განხორციელების პროცესში საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზეც ისაუბრეს. აღინიშნა საერთაშორისო სწავლებების საქართველოში ჩატარებისა და ერთობლივ წვრთნებში საქართველოს თავდაცვის ძალების მონაწილეობის მნიშვნელობა, ასევე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი“, – ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში.

„შევხვდი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ჯუანშერ ბურჭულაძეს, რათა საქართველოსა და მის გარშემო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განმეხილა, რა დროსაც ყურადღება გამახვილდა შავი ზღვის რეგიონზე, საქართველოს მიერ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მიმდინარე რეფორმების განხორციელებასა და ნატო-საქართველოს პრაქტიკულ თანამშრომლობაზე“, – დაწერა ადმირალმა ბაუერმა Twitter-ზე.

