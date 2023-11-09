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Фото: Министерство обороны Грузии
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Военный комитет НАТО посещает Грузию

Civil.ge Send an email 09/11/2023 - 14:07
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Военный комитет НАТО во главе с его председателем, адмиралом Робом Бауэром 8-9 ноября посещает Грузию. По информации Министерства обороны Грузии, адмирал Бауэр встретился с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе, где стороны обсудили обстановку безопасности в регионе и существующие вызовы. По той же информации, главными темами разговора стали основные направления сотрудничества с альянсом и перспективы укрепления сотрудничества.

«Внимание было сосредоточено на эффективной реализации усиленного Существенного пакета НАТО-Грузия и критической важности активного участия союзников в текущем процессе. Стороны также говорили о прогрессе, достигнутом Грузией в процессе реализации оборонных реформ. Была отмечена важность проведения международных учений в Грузии и участия Сил обороны Грузии в совместных учениях, а также важный вклад Грузии в обеспечение международной безопасности», – говорится в сообщении Министерства обороны.

«Я встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности в Грузии и вокруг нее, уделив особое внимание Черноморскому региону, текущим реформам безопасности и обороны Грузии, а также практическому сотрудничеству между НАТО и Грузией», – написал адмирал Бауэр на своей странице в Твиттер.

Грузия в пятый раз принимает у себя Военный комитет НАТО. По информации Министерства обороны Грузии, в рамках визита члены комитета ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений «Дидгори 2023» и проведут пленарное заседание Военного комитета.

Перед встречей с министром Бурчуладзе адмирал Бауэр поднес венок к Мемориалу героев и почтил память павших воинов.

«Официальный визит высшего военного органа Североатлантического альянса в Грузию еще раз подтверждает непоколебимую поддержку НАТО в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений страны», – заявили в Министерстве обороны Грузии.

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Civil.ge Send an email 09/11/2023 - 14:07
1 1 minute read

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