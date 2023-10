ოკუპირებული აფხაზეთის წარმომადგენლები ბელარუსს სტუმრობენ

Less than a minute

ოკუპირებული აფხაზეთის „სამთავრობო დელეგაცია“, რომელიც ბელარუსში ორმხრივი უწყებათაშორისი კონსულტაციების გამართვის მიზნით ჩავიდა, 27 ოქტომბერს მინისტრთა საბჭოს აპარატის ხელმძღვანელს, კონსტანტინ ბურაკს შეხვდა. ამის თაობაზე ოკუპირებული რეგიონის ადგილობრივი მედია იტყობინება.

ამავე ინფორმაციით, აფხაზეთის დელეგაციის წევრები არიან საგარეო საქმეთა, შინაგან საქმეთა, ჯანდაცვის, კულტურის, საგანგებო სიტუაციების მართვის დე ფაქტო მინისტრები, ასევე სოხუმის „ადმინისტრაციის უფროსი“ და „ახალგაზრდობისა და სპორტის საქმეთა კომიტეტის“ თავმჯდომარე.

აფხაზეთის დელეგაციის წარმომადგენლები სამუშაო შეხვედრებს გამართავენ ბელარუსის შესაბამის სტრუქტურებთან „ორმხრივი სექტორულიპროექტების შემუშავების მიზნით“.

