Представители оккупированной Абхазии посещают Беларусь
«Правительственная делегация» оккупированной Абхазии, прибывшая в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций, 27 октября встретилась с главой Аппарата Совета министров Константином Бураком. Об этом сообщили местные СМИ оккупированного региона.
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По той же информации, членами абхазской делегации являются де-факто министры иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, культуры, управления чрезвычайными ситуациями, а также «глава администрации» Сухуми и председатель «комитета по телам молодежи и спорта».
Представители абхазской делегации проведут рабочие встречи с профильными структурами Беларуси «с целью выработки отраслевых двусторонних проектов».
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