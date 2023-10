Представители оккупированной Абхазии посещают Беларусь

Less than a minute

«Правительственная делегация» оккупированной Абхазии, прибывшая в Беларусь для проведения двусторонних межведомственных консультаций, 27 октября встретилась с главой Аппарата Совета министров Константином Бураком. Об этом сообщили местные СМИ оккупированного региона.

По той же информации, членами абхазской делегации являются де-факто министры иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения, культуры, управления чрезвычайными ситуациями, а также «глава администрации» Сухуми и председатель «комитета по телам молодежи и спорта».

Представители абхазской делегации проведут рабочие встречи с профильными структурами Беларуси «с целью выработки отраслевых двусторонних проектов».

