ომბუდსმენმა კონსერვატიული მოძრაობის აკრძალვისთვის საკონსტიტუციო სარჩელი მოამზადა

სახალხო დამცველის ოფისმა 5 ივლისს განაცხადა, რომ ულტრამემარჯვენე პარტია კონსერვატიული მოძრაობის აკრძალვის მოთხოვნის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელი ინიცირებისთვის რამდენიმე უფლებამოსილ სუბიექტს წარუდგინა. თავად სახალხო დამცველის ოფისს სარჩელის წარდგენის უფლებამოსილება არ აქვს.

ომბუდსმენის განცხადებით, პარტია უკანონოდ უნდა გამოცხადდეს, რადგანაც მათი „მრავალი წინარე [2021 წლის 5 ივლისამდელი] და შემდგომი განცხადება შეიცავს კონსტიტუციური წყობილების დამხობის ნიშნებს, აღვივებს სხვადასხვა ტიპის შუღლს, ახალისებს ძალადობას ან თავად შეიცავს ძალადობის ნიშნებს და წარმოადგენს ომის პროპაგანდას“.

სახალხო დამცველის განცხადებით, 2021 წლის 5 ივლისს პარტიის ლიდერების მიერ დედაქალაქში ორგანიზებული ჰომოფობიური ძალადობისას მედიის 50-ზე მეტი თანამშრომელი და რიგითი მოქალაქეები დაშავდნენ, ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებმა კი – მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებით ვერ ისარგებლეს.

„მძიმე დანაშაულის ჩადენიდან ერთი წლის თავზე, დანაშაულის ორგანიზატორები არ დასჯილან და ახალ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებში მონაწილეობენ“.

ომბუდსმენის აპარატის განცხადებით, 5 ივლისის ჰომოფობიური ძალადობის ფაქტზე დაზარალებულად 53 პირი ცნეს, სისხლისსამართლებრივი დევნა კი – 27 პირის მიმართ დაიწყეს. სახალხო დამცველის ოფისის თქმით, ძალადობაში მონაწილე რამდენიმე პირის მიმართ გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენს სწავლობს, მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა, აღნიშნულ საქმეებზე სრულად დაშვებისა და გაცნობის შესაძლებლობა არ აქვს.

