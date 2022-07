Омбудсмен подготовил конституционный иск о запрете Консервативного движения

Офис народного защитника Грузии заявил 5 июля, что офис нескольким правомочным субъектам для инициирования представил конституционный иск о запрете ультраправой партии Консервативное движение. Сам офис народного защитника не имеет полномочий подавать иск.

По заявлению омбудсмена, партию следует признать незаконной, поскольку «многие из их предыдущих (до 5 июля 2021 года) и последующих заявлений содержат признаки свержения конституционного строя, разжигания разного рода вражды, поощряют насилие или сами содержат признаки насилия и представляют пропаганду войны».

По заявлению народного защитника, 5 июля 2021 года в ходе гомофобного насилия, организованного лидерами партии в столице, пострадали более 50 сотрудников СМИ и рядовых граждан, а представители ЛГБТ+ сообщества не смогли воспользоваться правом на мирное собрание и манифестацию.

«Спустя год после совершения тяжкого преступления организаторы преступления не понесли наказания и участвуют в новых противоправных действиях», — отмечает народный защитник.

По заявлению Аппарата омбудсмена, жертвами гомофобного насилия 5 июля признаны 53 человека, в отношении 27 человек возбуждено уголовное дело. Как заявляет Офиса народного защитника, он изучает обвинительные приговоры, вынесенные в отношении нескольких лиц, причастных к насилию, и несмотря на многочисленные запросы, не получил доступа и возможности в полной мере ознакомиться с указанными делами.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)