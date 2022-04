მმართველი გუნდი ოპოზიციას კვლავ „ომის გაჩაღების განზრახვაში“ ადანაშაულებს

მმართველი გუნდის ლიდერები ოპოზიციურ პარტიებს კვლავ საქართველოში „ომის გაჩაღების განზრახვაში“ ადანაშაულებენ.

დღეს, პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და თანაგუნდელების მხრიდან მისი სამკურნალოდ უცხოეთში გადაყვანის მოთხოვნაზე ჟურნალისტის მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ყველას, ვინც რაიმე ფორმით სააკაშვილის გათავისუფლებას ითხოვს საქართველოში „ომის გაჩაღება“ სურს.

ჟურნალისტის მიერ სახალხო დამცველის ეგიდით შექმნილი კონსილიუმის დასკვნაზე მითითების შემდეგ, რომელშიც ნათქვამია, რომ ექსპრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა „მნიშვნელოვნად გაუარესდა“, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ნინო ლომჯარიაც „ომის პარტიის“ წარმომადგენელია და „ბუნებრივია, [რომ] ისიც არის ამ განზრახვის შემადგენელი ნაწილი“.

ქართული ოცნების თავმჯდომარის მტკიცებით, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნების მიზანი წინაასაარჩევნოდ ქვეყანაში სიტუაციის „აჭრა“ და „ხელისუფლების გადატრიალება“ იყო. მისივე თქმით, ამის შემდეგ, იგი „თავის პარტნიორებთან“ ექსპრემიერ გიორგი გახარიასთან და ლელოს ლიდერ მამუკა ხაზარაძესთან ერთად ხელისუფლებაში მოსვლასა და საქართველოს სახელით რუსეთთან ომში ჩართვას გეგმავდა.

„2008 წელს, მან თავის მიზნებს ბოლომდე ვერ მიაღწია, მხოლოდ გორში და სენაკში შემოიყვანა რუსული ტანკები. ახლა, შეეცდებოდა, მაქსიმალურად, რომ თბილისშიც გვენახა რუსული ტანკები“, – განაცხადა მან და დასძინა, რომ „სახელმწიფო დადგა მოწოდების სიმაღლეზე“ და „ომის პარტიას“ ეს გეგმა ჩაეშალა.

ირაკლი კობახიძემ ასევე აღნიშნა, რომ ნებისმიერი ომი საქართველოსთვის იმაზე ბევრად უფრო მძიმე იქნება, ვიდრე უკრაინაში არსებული დღევანდელი ვითარება. „ადამიანებს, ვინც საქართველოს მოუწოდებს, რომ ჩაერთოს ომში, უნდა ეს ყველაფერი და ამაზე მეტი საქართველოში – სრული ჰუმანიტარული კატასტროფა, ეკონომიკურ-პოლიტიკური კატასტროფა ჩვენი ქვეყნისთვის“, – განაცხადა მან.

ირაკლი კობახიძის თქმით, მმართველი გუნდი აფხაზებთან და ოსებთან „სისხლისმღვრელი ომის“ გამეორებას აღარ დაუშვებს, რაც „უდიდესი დანაშაული“ იქნებოდა ისტორიის, ქართველი ხალხისა და მომავალი თაობების წინაშე.

„ეს შეიძლება უნდოდეს სააკაშვილს ან სხვებს, მაგრამ ეს არის ის, რაც აბსოლუტურად უნდა გამოვრიცხოთ ჩვენ“, – დასძინა მან.

მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნების მთავარ მიზნად ქვეყანაში ქვეყნის „დესტაბილიზაცია“, „რევოლუციის“ მოწყობა და „მასობრივი მკვლელობების“, მათ შორის, ოპოზიციონერი ლიდერების მკვლელობების ორგანიზება დაასახელა გუშინ პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმაც.

„ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ნიშნავდა ოკუპირებულ ქვეყანაში ახალი ომის დაწყებას. გესმით საერთოდ, რამხელა ბინძური პროვოკაცია ავარიდეთ ჩვენ ყველას?“, – განაცხადა მან ჟურნალისტებთან საუბრისას.

პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ დღეს ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი რომ ყოფილიყო „აქ იქნებოდა ომი. აქ მოაწყობდნენ მეორე მარიუპოლს“. მანვე ხაზი გაუსვა, რომ ქართული ოცნების დამფუძნებელმა, ბიძინა ივანიშვილმა ყოფილი ხელისუფლების, ამ „ანტისახელმწიფოებრივი“ და „ანტიეროვნული“ ძალის მმართველობიდან ჩამოშორებით, ქვეყანა სწორედ ასეთ რეალობას აარიდა.

ღარიბაშვილის თქმით, მან ყველა იმ „ვითომ მეგობარს“, ვისაც ჩვენს ქვეყანაში ომი, „ჩვენი ხალხის მოკვლა“ და ჩვენი ქვეყნის განადგურება სურდა, „იმედები გაუწბილა.

„მე ვპირდები მათ, რომ ყოველთვის გავუწბილებ იმედებს. არანაირი მეორე ფრონტი, არანაირი მეორე ომი საქართველოში არ იქნება. ეს არის ჩვენი პრინციპული გადაწყვეტილება“, – ხაზი გაუსვა პრემიერმინისტრმა, თუმცა არ დააკონკრეტა ვის გულისხმობდა იგი.

This post is also available in: Русский (რუსული)