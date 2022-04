Правящая команда вновь обвиняет оппозицию в «намерении развязать войну»

Лидеры правящей команды Грузии вновь обвиняют оппозиционные партии в «намерении развязать войну» в Грузии.

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста о состоянии здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, и требовании членов его команды о переводе экс-президента за границу на лечение заявил сегодня, что все, кто в какой-либо форме требует освобождения Саакашвили, желает «развязывания войны» в Грузии.

После того, как журналист указал на заключение медицинского консилиума, созданного под эгидой народного защитника Грузии, в котором говорится, что состояние экс-президента «существенно ухудшилось», Ираклий Кобахидзе сказал, что омбудсмен Нино Ломджария также является представителем «партии войны» и «естественно, она также является частью этого намерения».

По утверждению председателя Грузинской мечты, целью возвращения Михаила Саакашвили в Грузию было «взбаламутить» ситуацию в стране перед выборами и «свергнуть власть». По его словам, после этого Саакашвили вместе со «своими партнерами» — бывшим премьер-министром Гиоргием Гахария и лидером «Лело» Мамукой Хазарадзе планировал прийти к власти и вступить в войну с Россией от имени Грузии.

«В 2008 году он не смог достичь своих целей до конца, он только ввел российские танки только в Гори и Сенаки. Теперь попытается максимально, чтобы мы увидели российские танки и в Тбилиси», — сказал он, добавив, что государство приняло все меры, а у «партия войны» этот план провалился.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что любая война будет для Грузии будет намного тяжелее, чем нынешняя ситуация в Украине. «Люди, которые призывают Грузию ввязаться в войну, хотят всего этого и больше, чем это, в Грузии — полной гуманитарной катастрофы, экономико-политической катастрофы для нашей страны», — сказал он.

По словам Ираклия Кобахидзе, правящая команда не допустит повторения «кровавой войны» с абхазами и осетинами, что было бы «великим преступлением» против истории, грузинского народа и будущих поколений.

«Саакашвили или другие могут хотеть этого, но мы должны абсолютно исключить это», — добавил он.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил вчера, что главной целью возвращения Михаила Саакашвили в Грузию была «дестабилизация» страны, организация «революции» и организация «массовых убийств», в том числе убийств лидеров оппозиции.

«Это, конечно, прямо означало начало новой войны в оккупированной стране. Вы понимаете вообще, сколько грязных провокаций мы все избежали?» — сказал он журналистам.

Глава правительства также отметил, что если бы сегодня у власти был Михаил Саакашвили, «здесь была бы война. Здесь устроили бы второй Мариуполь». Он также подчеркнул, что основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили, посредством устранения прежней власти, этой «антигосударственной» и «антинациональной» силы, смог достичь, что страна избежала именно такой реальности.

По словам Гарибашвили, он «разочаровал» всех тех «якобы друзей», которые хотели войны в нашей стране, «убийства нашего народа» и разрушения нашей страны.

«Я обещаю им, что всегда разочарую их надежды. Никакого второго фронта, никакой второй войны в Грузии не будет. Это наше принципиальное решение», — сказал премьер, хотя и не уточнил, кого имел в виду.

