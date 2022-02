პრემიერი: სანქციები არ არის ეფექტური საშუალება, უკრაინის დაბომბვას ვერავინ შეაჩერებს 

„უკრაინის დედაქალაქი იბომბება და ამის შემჩერებელი დღეს ვხედავთ რომ არავინ არ არის. ვთქვათ პირდაპირ, რომ სანქციები არ არის ეფექტური საშუალება“, – განაცხადა პრემიერმინისტრმა იმ კრიტიკის საპასუხოდ, რომელიც მის განცხადებას მოყვა, რომ საქართველო არ შეუერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს.

„დღეს უკრაინაში ვინ ომობს? ომობს უკრაინელი ჯარისკაცი, უკრაინის ჯარი“, – განაცხადა ღარიბაშვილმა. „ამიტომ, ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყანა და მთელი მსოფლიო დღეს არის ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე. ამ სიტუაციაში ყოველგვარი ემოცია, გაუთვლელი ნაბიჯები, გაუთვლელი სიტყვა, ქმედება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი რისკის შემცველი“.

დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე, პრემიერმინისტრმა კიდე ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა იხელმძღვანელოს „ჩვენი ინტერესებიდან გამოდმინარე და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე მხოლოდ და მერე ვიფიქროთ სხვა ქვეყნის ინტერესებზე ბუნებრივია“.

„ჩვენ ყველას თანავუგრძნობთ, მაგრამ ჯერ ჩვენი ქვეყანა უნდა დავიცვათ“, – აღნიშნა მან.

