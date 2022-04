ქართული ოცნება უკრაინას ჰიბრიდულ ომში ადანაშაულებს

„უკრაინის ხელისუფლებაში, სხვადასხვა პოზიციებზე მყოფი რადიკალური ქართული ოპოზიციის, იგივე ომის პარტიის წარმომადგენლები და მათი კოლეგები საქართველოს წინააღმდეგ ღია, დაუფარავ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებენ“, – განაცხადა დღეს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მმართველი პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა, მამუკა მდინარაძემ.

მამუკა მდინარაძის ბრიფინგი უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის 4 აპრილის განცხადებას მოჰყვა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ მოსკოვი საქართველოს ტერიტორიის გავლით კონტრაბანდისთვის კორიდორს ამზადებს. ამასთან, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დმიტრო კულებამ განაცხადა, რომ კიევი ელოდება „მტკიცებულებებს და დამაჯერებელ არგუმენტებს“, რომ თბილისი მოსკოვს არ ეხმარება.

უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის განცხადებაზე მითითებით, მამუკა მდინარაძემ თქვა, რომ „ჩვენ მოვისმინეთ კიდევ ერთი, ამჯერად სრულიად გაუგონარი განცხადება, რომელიც შეურაცხმყოფელია როგორც ჩვენი ქვეყნის, ასევე საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის“.

„[ამას] დღეს, სამწუხაროდ, უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან დაემატა მტკიცებულებების მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რაც არათუ მხოლოდ ბუნებაში არ არსებობს და აბსურდია, არამედ მსგავსი სიბინძურე ფიქრადაც არავის გაუვლია ჩვენი მხრიდან“, – დასძინა მან.

„მტკიცებულებები მოთხოვო მას, ვისაც წარმოუდგენელი განზრახვა და დანაშაული დააბრალე, სპეციალურად საქართველოს წინააღმდეგ გამოგონილი ნოუ-ჰაუა ამ სფეროში“, – თქვა მმართველი პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა.

მისი შეფასებით, ამგვარი განცხადებების უკან, „საქართველოში ომის პარტიის, ოპოზიციის და უკრაინაში ხელისუფლებში მყოფი ცალკეული ადამიანები დგანან, მათ შორის, უკრაინის უსაფრთხოების სისტემაში უკანასკნელ პერიოდში დანიშნული პირი [გიორგი ლორთქიფანიძე]“.

„კატეგორიულად მოვითხოვოთ, რომ უკრაინის შესაბამისმა სამსახურებმა წარმოადგინონ რაიმე სახის მტკიცებულება საქართველოსთვის წაყენებული ამაზრზენი ბრალდების შესახებ ან საჯაროდ, იმავე წყაროებით და ფორმით უარყონ საკუთარი აბსურდული განცხადებები მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის – საქართველოს მიმართ“, – განაცხადა მდინარაძემ.

მანვე დასძინა, რომ „უკვე აშკარად ჩანს და ლოგიკურია, რომ უახლოეს დღეებში ვიხილავთ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული დეზინფორმაციის კამპანიის, და პროვოკაციების ახალ ტალღას, რაც საქართველოში მღელვარების გამოწვევის და ასევე, მეორე ფრონტის გახსნაზე იქნება ორიენტირებული“.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)