კომისიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის 10 კანდიდატი შეარჩია

საპარლამენტო საკონკურსო კომისიამ 7 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის 10 კანდიდატი შეარჩია. მათგან პარლამენტი 3-ს 6-წლიანი ვადით დაამტკიცებს.

საპარლამენტო უმრავლესობამ, ოპოზიციამ და სახალხო დამცველმა შერჩეული 10 კანდიდატიდან თითო უნდა აირჩიონ, რომელთაც შემდეგ დამსამტკიცებლად პარლამენტს წარუდგენენ.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეგლამენტის თანახმად, სამეურვეო საბჭო სულ 9 წევრისგან შედგება, რომელთაგან 3 საპარლამენტო უმრავლესობის კვოტით არის არჩეული, 3 ოპოზიციის, 2 სახალხო დამცველის, 1-ც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს.

საბჭოს სამი წევრისთვის კონკურსი მარტის დასაწყისში გამოცხადდა, რამდენადაც ომბუდსმენის კვოტით არჩეულ თავმჯდომარეს ირინა ფუტკარაძეს, ასევე ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის კვოტით არჩეულ ირაკლი პაპავასა და გიორგი ნიჟარაძე ვადა ეწურებათ.

საპარლამენტო კომისიამ საბჭოს წევრობის შემდეგი 10 კანდიდატი შეარჩია:

