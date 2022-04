Комиссия отобрала 10 кандидатов в члены Попечительского совета ОВГ

Парламентская конкурсная комиссия 7 апреля отобрала 10 кандидатов в Попечительский совет Общественного вещателя Грузии. Трех из них Парламент утвердит на 6 летний срок.

Парламентское большинство, оппозиция и омбудсмен должны выбрать одного из 10 отобранных кандидатов, которые затем представят на утверждение Парламенту.

Согласно Регламенту Общественного вещателя, Попечительский совет состоит из 9 членов, из которых 3 избираются по квоте парламентского большинства, 3 – от оппозиции, 2 – от народного защитника и 1 – от Верховного совета Автономной Республики Аджария.

Конкурс для избрания трех членов совета был объявлен в начале марта, поскольку истекает срок действия председателя Ирины Путкарадзе, избранной по квоте омбудсмена, а также Ираклия Папава и Георгия Нижарадзе, избранных по квоте Грузинской мечты и оппозиции.

Парламентская комиссия отобрала следующих 10 кандидатов в члены совета:

Марина Гиоргадзе — ведущий специалист Департамента по связям с общественностью и информации Парламента.

Арина Тавакарашвили – ассистент-профессор Университета Сулхана-Саба Орбелиани; приглашенный преподаватель Горийского государственного педагогического университета; преподаватель гражданского образования в школе «Эиси».

Георгий Иашвили — юрист Профсоюза Общественного вещателя.

Бела Копалиани – ассистент-профессор Университета Григола Робакидзе; первый заместитель министра юстиции и гражданской интеграции Абхазской Автономной Республики;

Васил Маглаперидзе — ведущий-продюсер проекта «Наша Грузия» в Телешоколе ОВГ; заместитель председателя Грузинской мечты в январе-марте 2021 года; генеральный директор Общественного вещателя в 2017-2020 гг.

Алексей Нониадзе – сотрудник Аппарата политической группы «Группа реформаторов» в Парламенте Грузии; заместитель председателя Ассоциации импортеров автомобилей.

Лаша Тугуши — Соведущий программы ТВ Палитра «Резюме»; профессор Тбилисского государственного университета; главный редактор англоязычного новостного сайта dfwatch.net.

Лия Шавгулидзе – директор Центра исследовательской журналистики и экономического анализа.

Донара (Додо) Шонава – руководитель Школы медиакоммуникаций центра «Дом правосудия».

Заза Хуцишвили — депутат от Грузинской мечты в 2016-2020 гг.

