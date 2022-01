საქართველოში კოვიდ-19-თან დაკავშირებული თვითიზოლაციის პერიოდი მცირდება

საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, თამარ გაბუნიამ 14 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ 17 ინავრიდან კოვიდინფიცირებულთა და მათი კონტაქტებისთვის განსაზღვრული კარანტინისა და თვითიზოლაციის პერიოდი მცირდება.

მისი თქმით, ასიმპტომური და მსუბუქი სიმპტომების მქონე პაციენტთათვის, იზოლაციის პერიოდი 8 დღე იქნება, თუმცა სიმპტომების გასვლიდან სულ მცირე 24 სთ უნდა იყოს გასული.

რაც შეეხება იმ პაციენტებს, რომელთანაც ვირუსი საშუალოდ და მძიმედ მიმდინარეობს, მათთვის იზოლაციის პერიოდი 10 დღით განისაზღვრება. ამ შემთხვევაშიც, ბოლო 24 სთ-ის განმავლობაში სახეზე უნდა იყოს სიმპტომების მკვეთრი გაუმჯობესების დინამიკა.

გამოჯანმრთელებული პაციენტთათვის მომდევნო 5 დღის განმავლობაში მკაცრად რეკომენდებულია ნიღბის ტარება.

იზოლაციის განსხვავებული წესები ამოქმედდება ინფიცირებულთან კონტაქტებისთვის, რაც მათი ვაქცინაციისა და ინფექციის სტატუსზე იქნება დამოკიდებული.

სრულად აცრილი (ასევე ბუსტერ დოზით) პირები იზოლაციისგან თავისუფლდებიან მხოლოდ ბოლო დოზიდან 14 დღის შემდეგ 90 დღის განმავლობაში კონტაქტისას.

კოვიდისგან გამოჯანმრთელებული პირები, ვირუსის გადატანიდან მომდევნო 60 დღის განმავლობაში, ნიღბის მოხმარების მკაცრი რეკომენდაციის პირობებში, კონტაქტიდან 10 დღის შემდეგ იზოლაციისგან თავისუფლდებიან.

რაც შეეხება არავაქცინირებული პირებს, ისინი იზოლაციაში კონტაქტის შემდეგ რვა დღის განმავლობაში დარჩებიან. მათ 9-12 დღის პერიოდში პირბადის გამოყენების ვალდებულება აქვთ.

მოცემული მომენტისთვის, ასიმპტომური პაციენტებისთვის იზოლაციის პერიოდი 10 დღით არის განსაზღვრული, სიმპტომიანი პაციენტის შემთხვევაში კი – მკურნალობა დასრულებულია, თუ იზოლაციიდან გასულია მინიმუმ 10 დღე და დამატებით 3 უსიმპტომო დღე.

ამასთან, 12 დღიანი თვითიზოლაციაა რეკომენდებული ინფიცირებულთან კონტაქტის მქონე პირთათვის.

15 იანვრის მდგომარეობით, ქვეყანაში (ოკუპირებული რეგიონების გამოკლებით) კოვიდის 990 183 შემთხვევაა დადასტურებული. 925 137 ინფიცირებული უკვე სრულად გამოჯანმრთელდა, 14 425 კი – გარდაიცვალა. დღეს ვირუსის 5 381 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 1 065 პაციენტი განიკურნა, 30 გარდაიცვალა. კოვიდ-19-ის შესახებ დეტალებისთვის მიჰყევით ბმულს.

