В Грузии сокращается период самоизоляции, связанный с Ковид-19
Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге 14 января, что с 17 января будет сокращен период карантина и самоизоляции для ковид-инфицированных и их контактов.
По ее словам, для бессимптомных пациентов и пациентов с легкими симптомами период изоляции будет составлять 8 дней, но после исчезновения симптомов должно пройти не менее 24 часов.
Для пациентов, у которых вирус протекает со средней тяжестью и тяжело, период изоляции составляет 10 дней. В этом случае также должна быть динамика резкого улучшения симптомов на лице в течение последних 24 часов.
Для выздоровевших пациентов в течение следующих 5 дней настоятельно рекомендуется носить маску.
Для контактов с инфицированными будут действовать отличающиеся правила, которые будут зависеть от их вакцинации и статуса инфекции.
Полностью привитые (в том числе бустерной дозой) лица освобождаются от изоляции на 90 дней только через 14 дней после последней дозы.
Лица, выздоровевшие от Ковид-19, освобождаются от изоляции спустя 10 дней после контакта в течение следующих 60 дней после перенесения вируса при строгой рекомендации носить маску.
Что касается непривитых лиц, они останутся в изоляции в течение восьми дней после контакта. Они обязаны использовать маски в течение 9-12 дней.
В настоящее время период изоляции для бессимптомных пациентов составляет 10 дней, а в случае больного с симптомами лечение считается завершенным, если с момента изоляции прошло не менее 10 дней и дополнительно 3 бессимптомных дня.
В то же время, лицам, контактировавшим с инфицированным лицами, рекомендуется 12-дневняя самоизоляция.
- Другие подробности о Ковид-19 читайте по этой ссылке.
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