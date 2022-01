В Грузии сокращается период самоизоляции, связанный с Ковид-19

Заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила на брифинге 14 января, что с 17 января будет сокращен период карантина и самоизоляции для ковид-инфицированных и их контактов.

По ее словам, для бессимптомных пациентов и пациентов с легкими симптомами период изоляции будет составлять 8 дней, но после исчезновения симптомов должно пройти не менее 24 часов.

Для пациентов, у которых вирус протекает со средней тяжестью и тяжело, период изоляции составляет 10 дней. В этом случае также должна быть динамика резкого улучшения симптомов на лице в течение последних 24 часов.

Для выздоровевших пациентов в течение следующих 5 дней настоятельно рекомендуется носить маску.

Для контактов с инфицированными будут действовать отличающиеся правила, которые будут зависеть от их вакцинации и статуса инфекции.

Полностью привитые (в том числе бустерной дозой) лица освобождаются от изоляции на 90 дней только через 14 дней после последней дозы.

Лица, выздоровевшие от Ковид-19, освобождаются от изоляции спустя 10 дней после контакта в течение следующих 60 дней после перенесения вируса при строгой рекомендации носить маску.

Что касается непривитых лиц, они останутся в изоляции в течение восьми дней после контакта. Они обязаны использовать маски в течение 9-12 дней.

В настоящее время период изоляции для бессимптомных пациентов составляет 10 дней, а в случае больного с симптомами лечение считается завершенным, если с момента изоляции прошло не менее 10 дней и дополнительно 3 бессимптомных дня.

В то же время, лицам, контактировавшим с инфицированным лицами, рекомендуется 12-дневняя самоизоляция.

По состоянию на 15 января в стране подтверждено 990 183 случая заражения Ковид-19 (без учета оккупированных регионов). 925 137 инфицированных уже полностью выздоровели, а 14 425 — умерли. На сегодняшний день выявлен 5 381 новый случай вируса, 1 065 пациентов выздоровели, 30 умерли. Другие подробности о Ковид-19 читайте по этой ссылке.

