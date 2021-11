ექიმები: მიხეილ სააკაშვილს დაუყოვნებლივ ესაჭიროება მულტიპროფილურ კლინიკაში გადაყვანა

საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ პატიმრობაში მყოფი ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის სამედიცინო მომსახურების მონიტორინგის მიზნით შექმნილი ექსპერტთა მულტიპროფილური ჯგუფის დასკვნით, ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის „კრიტიკულობიდან“ გამომდინარე, მისი მკურნალობის გაგრძელება „დაუყოვნებლივ რეკომენდებულია“ დიდი გამოცდილების მქონე პოლიპროფილური კლინიკის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, „რის პირობებსაც [გლდანის ციხის] მე-18 დაწესებულების კლინიკა არ აკმაყოფილებს“.

