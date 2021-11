Врачи: Михаила Саакашвили нужно немедленно перевести в многопрофильную клинику

Согласно заключению многопрофильной группы экспертов, созданной народным защитником для мониторинга медицинских услуг, оказываемых находящемуся в заключении и продолжающему голодовку экс-президенту Михаилу Саакашвили, из-за критического состояния здоровья бывшего президента рекомендуется немедленно продолжить его лечение в отделении интенсивной терапии полипрофильной клиники, а таким условиям «клиника 18-го (тюремного медицинского) учреждения не удовлетворяет».

Продолжение следует…

