Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Украине, 2015 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Врачи: Михаила Саакашвили нужно немедленно перевести в многопрофильную клинику

18/11/2021 - 00:10
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Согласно заключению многопрофильной группы экспертов, созданной народным защитником для мониторинга медицинских услуг, оказываемых находящемуся в заключении и продолжающему голодовку экс-президенту Михаилу Саакашвили, из-за критического состояния здоровья бывшего президента рекомендуется немедленно продолжить его лечение в отделении интенсивной терапии полипрофильной клиники, а таким условиям «клиника 18-го (тюремного медицинского) учреждения не удовлетворяет».

Продолжение следует…

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18/11/2021 - 00:10
17 Less than a minute

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