პირველადი შედეგები: „ოცნება“ 18 მუნიციპალიტეტს იგებს, წალენჯიხაში მარცხდება

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირველადი შედეგებით, 18 მუნიციპალიტეტში, მათ შორის, 5 თვითმმართველ ქალაქში, ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები ლიდერობენ, წალენჯიხაში კი – ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი.

სენაკის მუნიციპალიტეტის მონაცემები ცესკოს საიტზე ჯერ არ ატვირთულა.

ქვემოთ ცესკოს პირველადი შედეგებია მოცემული:

თვითმმართველი ქალაქები

თბილისი (დათვლილია უბნების 22.24%)

კახა კალაძე – ქართული ოცნება – 55.78%;

ქუთაისი (უბნების 21.77% დათვლილი)

იოსები ხახალეიშვილი – ქართული ოცნება – 52.89%

ბათუმი (უბნების 16.19% – დათვლილია)

არჩილ ჩიქოვანი – ქართული ოცნება – 54.03%;

რუსთავი (უბნების 28.4% დათვლილია)

ნინო ლაცაბიძე – ქართული ოცნება – 54.65%;

ფოთი (უბნების 36.36% დათვლილია)

ბექა ვაჭარაძე – ქართული ოცნება – 58.95;

მუნიციპალიტეტები

თელავი (უბნების 20% დათვლილია)

ლევან ანრიაშვილი – ქართული ოცნება 59.796%;

თიანეთი (უბნების 76.19% დათვლილია)

ლევან წიკლაური – ქართული ოცნება – 59.968%;

ქარელი (უბნების 55% დათვლილია)

ზაზა გულიაშვილი – ქართული ოცნება – 59.673%;

ხაშური (უბნების 71.698% დათვლილია)

თენგიზ ჩიტიაშვილი – ქართული ოცნება – 58.996%;

ცაგერი (უბნების 66.667% დათვლილია)

გიორგი ნემსაძე – ქართული ოცნება – 64.592%;

ბაღდათი (უბნების 96.774% დათვლილია)

კახა ენუქიძე – ქართული ოცნება – 60.616%;

წყალტუბო (უბნების 30.435% დათვლილია)

გენადი ბალანჩივაძე – ქართული ოცნება – 56.037%;

ოზურგეთი (უბნების 27% დათვლილია)

ავთანდილ თალაკვაძე – ქართული ოცნება – 56.925%;

მარტვილი (უბნების 62.5% დათვლილია)

თორნიკე ჯანაშია – ქართული ოცნება – 52.921%;

ხობი (უბნების 54.545% დათვლილია)

დავით ბუკია – ქართული ოცნება – 58.935%;

ზუგდიდი (უბნების 22.018% დათვლილია)

მამუკა წოწერია – ქართული ოცნება – 52.443%;

წალენჯიხა (უბნების 27.586% დათვლილია)

გიორგი ხარჩილავა – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 57.506;

ჩხოროწყუ (უბნების 28.571% დათვლილია)

დათო გოგუა – ქართული ოცნება – 56.828%;

ხელვაჩაური (უბნების 51.064% დათვლილია)

ზაზა დიასამიძე – ქართული ოცნება – 57.285%;

