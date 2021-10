Предварительные результаты: ГМ побеждает в 18 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по результатам вторых туров местных выборов, 18 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, лидируют кандидаты в мэры Грузинской мечты, а в Цаленджиха — кандидат от Национального движения. Данные муниципалитета Сенаки еще не размещены на сайте ЦИК.

Ниже приведены предварительные результаты ЦИК:

Самоуправляющиеся города

Тбилиси (подсчитано 22,24% избирательных участков)

Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,78%;

— Грузинская мечта — 55,78%; Ника Мелия — Единое национальное движение — 44,22%.

Кутаиси (подсчитано 21,77% участков)

Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 52,89%;

— Грузинская мечта — 52,89%; Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение — 47,13%.

Батуми (16,19% участков — подсчитано)

Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 54,03%;

— Грузинская мечта — 54,03%; Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 45,97%.

Рустави (подсчитано 28,4% участков)

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 54,65%;

— Грузинская мечта — 54,65%; Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 45,35%.

Поти (подсчитано 36,36% участков)

Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 58,95;

— Грузинская мечта — 58,95; Гиги Угулава — Единое национальное движение — 41,05%.

Муниципалитеты

Телави (подсчитано 20% участков)

Леван Анриашвили — Грузинская мечта 59,796%;

Грузинская мечта 59,796%; Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 40,204%.

Тианети (подсчитано 76,19% участков)

Леван Циклаури — Грузинская мечта — 59,968%;

Грузинская мечта — 59,968%; Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 43,032%.

Карели (подсчитано 55% участков)

Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 59,673%;

Грузинская мечта — 59,673%; Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 40,327%.

Хашури (подсчитано 71,698% участков)

Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;

Грузинская мечта — 58,996%; Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 41,004%.

Цагери (подсчитано 66,667% участков)

Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 64,592%;

Грузинская мечта — 64,592%; Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,408%.

Багдати (подсчитано 96,774% участков)

Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,616%;

Грузинская мечта — 60,616%; Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 39,384%.

Цхалтубо (подсчитано 30,435% участков)

Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 56,037%;

Грузинская мечта — 56,037%; Заза Метревели — Единое национальное движение — 43,963%.

Озургети (подсчитано 27% участков)

Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 56,925%;

Грузинская мечта — 56,925%; Константин Шарашенидзе — Независимый кандидат — 43,075%.

Мартвили (подсчитано 62,5% участков)

Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 52,921%;

Грузинская мечта — 52,921%; Теймураз Джанашиа — Единое национальное движение — 47,079%;

Хоби (подсчитано 54,545% участков)

Давид Букия — Грузинская мечта — 58,935%;

Грузинская мечта — 58,935%; Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 41,066%.

Зугдиди (подсчитано 22,018% участков)

Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 52,443%;

Грузинская мечта — 52,443%; Анзор Мелия — Единое национальное движение — 47,557%.

Цаленджиха (подсчитано 27,586% участков)

Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 57 506;

Единое национальное движение — 57 506; Гога Гулордава — Грузинская мечта — 42,494%.

Чхороцку (подсчитано 28,571% участков)

Дато Гогуа — Грузинская мечта — 56,828%;

Грузинская мечта — 56,828%; Бадри Карчава — 43,172%.

Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)

Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 57,285%;

Грузинская мечта — 57,285%; Миша Болквадзе — Единое национальное движение.

