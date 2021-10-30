Предвыборные баннеры кандидатов в мэры от ГМ и ЕНД Кахи Каладзе и Ники Мелиа на проспекте Царицы Тамары, первый из которых призывает избирателей довести победу до конца, а второй - обещает профинансировать учебу 100 студентов в лучших университетах Европы, октябрь, 2021 г., фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Предварительные результаты: ГМ побеждает в 18 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха

31/10/2021 - 00:17
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По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по результатам вторых туров местных выборов, 18 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, лидируют кандидаты в мэры Грузинской мечты, а в Цаленджиха — кандидат от Национального движения. Данные муниципалитета Сенаки еще не размещены на сайте ЦИК.

Ниже приведены предварительные результаты ЦИК:

Самоуправляющиеся города

Тбилиси (подсчитано 22,24% избирательных участков)

  • Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,78%;
  • Ника Мелия — Единое национальное движение — 44,22%.

Кутаиси (подсчитано 21,77% участков)

  • Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 52,89%;
  • Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение — 47,13%.

Батуми (16,19% участков — подсчитано)

  • Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 54,03%;
  • Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 45,97%.

Рустави (подсчитано 28,4% участков)

  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 54,65%;
  • Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 45,35%.

Поти (подсчитано 36,36% участков)

  • Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 58,95;
  • Гиги Угулава — Единое национальное движение — 41,05%.

Муниципалитеты

Телави (подсчитано 20% участков)

  • Леван Анриашвили — Грузинская мечта 59,796%;
  • Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 40,204%.

Тианети (подсчитано 76,19% участков)

  • Леван Циклаури — Грузинская мечта — 59,968%;
  • Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 43,032%.

Карели (подсчитано 55% участков)

  • Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 59,673%;
  • Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 40,327%.

Хашури (подсчитано 71,698% участков)

  • Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;
  • Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 41,004%.

Цагери (подсчитано 66,667% участков)

  • Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 64,592%;
  • Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,408%.

Багдати (подсчитано 96,774% участков)

  • Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,616%;
  • Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 39,384%.

Цхалтубо (подсчитано 30,435% участков)

  • Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 56,037%;
  • Заза Метревели — Единое национальное движение — 43,963%.

Озургети (подсчитано 27% участков)

  • Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 56,925%;
  • Константин Шарашенидзе — Независимый кандидат — 43,075%.

Мартвили (подсчитано 62,5% участков)

  • Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 52,921%;
  • Теймураз Джанашиа — Единое национальное движение — 47,079%;

Хоби (подсчитано 54,545% участков)

  • Давид Букия — Грузинская мечта — 58,935%;
  • Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 41,066%.

Зугдиди (подсчитано 22,018% участков)

  • Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 52,443%;
  • Анзор Мелия — Единое национальное движение — 47,557%.

Цаленджиха (подсчитано 27,586% участков)

  • Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 57 506;
  • Гога Гулордава — Грузинская мечта — 42,494%.

Чхороцку (подсчитано 28,571% участков)

  • Дато Гогуа — Грузинская мечта — 56,828%;
  • Бадри Карчава — 43,172%.

Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)

  • Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 57,285%;
  • Миша Болквадзе — Единое национальное движение.

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31/10/2021 - 00:17
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