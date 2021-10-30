Предварительные результаты: ГМ побеждает в 18 муниципалитетах, проигрывает в Цаленджиха
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, по результатам вторых туров местных выборов, 18 муниципалитетах, в том числе в 5 самоуправляющихся городах, лидируют кандидаты в мэры Грузинской мечты, а в Цаленджиха — кандидат от Национального движения. Данные муниципалитета Сенаки еще не размещены на сайте ЦИК.
Ниже приведены предварительные результаты ЦИК:
Самоуправляющиеся города
Тбилиси (подсчитано 22,24% избирательных участков)
- Каха Каладзе — Грузинская мечта — 55,78%;
- Ника Мелия — Единое национальное движение — 44,22%.
Кутаиси (подсчитано 21,77% участков)
- Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта — 52,89%;
- Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение — 47,13%.
Батуми (16,19% участков — подсчитано)
- Арчил Чиковани — Грузинская мечта — 54,03%;
- Георгий Киртадзе — Единое национальное движение — 45,97%.
Рустави (подсчитано 28,4% участков)
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта — 54,65%;
- Давид Киркитадзе — Единое национальное движение — 45,35%.
Поти (подсчитано 36,36% участков)
- Бека Вачарадзе — Грузинская мечта — 58,95;
- Гиги Угулава — Единое национальное движение — 41,05%.
Муниципалитеты
Телави (подсчитано 20% участков)
- Леван Анриашвили — Грузинская мечта 59,796%;
- Георгий Ботковели — Единое национальное движение — 40,204%.
Тианети (подсчитано 76,19% участков)
- Леван Циклаури — Грузинская мечта — 59,968%;
- Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури — За единую Грузию» — 43,032%.
Карели (подсчитано 55% участков)
- Заза Гулиашвили — Грузинская мечта — 59,673%;
- Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение — 40,327%.
Хашури (подсчитано 71,698% участков)
- Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта — 58,996%;
- Иосеб Буадзе — Единое национальное движение — 41,004%.
Цагери (подсчитано 66,667% участков)
- Георгий Немсадзе — Грузинская мечта — 64,592%;
- Бесарион Бенделиани — За Грузию — 35,408%.
Багдати (подсчитано 96,774% участков)
- Каха Энукидзе — Грузинская мечта — 60,616%;
- Георгий Робакидзе — Единое национальное движение — 39,384%.
Цхалтубо (подсчитано 30,435% участков)
- Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта — 56,037%;
- Заза Метревели — Единое национальное движение — 43,963%.
Озургети (подсчитано 27% участков)
- Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта — 56,925%;
- Константин Шарашенидзе — Независимый кандидат — 43,075%.
Мартвили (подсчитано 62,5% участков)
- Торнике Джанашия — Грузинская мечта — 52,921%;
- Теймураз Джанашиа — Единое национальное движение — 47,079%;
Хоби (подсчитано 54,545% участков)
- Давид Букия — Грузинская мечта — 58,935%;
- Бесик Шенгелия — Единое национальное движение — 41,066%.
Зугдиди (подсчитано 22,018% участков)
- Мамука Цоцерия — Грузинская мечта — 52,443%;
- Анзор Мелия — Единое национальное движение — 47,557%.
Цаленджиха (подсчитано 27,586% участков)
- Георгий Харчилава — Единое национальное движение — 57 506;
- Гога Гулордава — Грузинская мечта — 42,494%.
Чхороцку (подсчитано 28,571% участков)
- Дато Гогуа — Грузинская мечта — 56,828%;
- Бадри Карчава — 43,172%.
Хелвачаури (подсчитано 51,064% участков)
- Заза Диасамидзе — Грузинская мечта — 57,285%;
- Миша Болквадзе — Единое национальное движение.
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